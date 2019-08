Startups paranaenses ganham visibilidade nacional

No Paraná, cerca de mil startups já receberam mais de R$ 800 milhões em investimentos e, atualmente, geram mais de 10 mil empregos, de acordo com levantamento feito pelo Sebrae-PR. Além de quantidade, o estado é reconhecido pela qualidade dessas empresas, que desenvolvem produtos e serviços inovadores.

O Sistema Fiep faz parte desse ecossistema de inovação. Desde 2011, mais de 30 startups passaram pelo seu programa de aceleração, que visa conectar demandas reais das indústrias com as tecnologias mais inovadoras do mercado. “A Aceleradora Sistema Fiep tem contribuído de forma consistente ao longo dos últimos anos com o crescimento de startups, hoje reconhecidas e premiadas, que promovem a inovação da indústria não só no Paraná, como em todo o país”, explica Filipe Cassapo, gerente de Inovação do Sistema Fiep.

Um exemplo, é a participação das startups Cycor Cibernética e Adam Robo, aceleradas pelo Sistema Fiep, na última edição do InovAtiva Brasil. O programa foi criado pelo Ministério da Economia para acelerar, trazer visibilidade e oferecer mentoria e networking que fortalecem e fomentam a inovação brasileira. “Fazer parte do maior programa de aceleração da América Latina foi ótimo. Recebemos o Prêmio Destaque na área da saúde deste ano e ter nosso trabalho reconhecido traz muita felicidade”, conta Juliano Santos, co-founder e CEO do Adam Robo.

No Ranking 100 Open Startups 2019, movimento que classifica as 100 empresas brasileiras mais atraentes para o mercado corporativo, startups aceleradas pelo Sistema Fiep também se destacam. Entre as empresas já graduadas, estão na lista deste ano GoEpik, Ubivis e Tau Flow. Entre as startups que ainda estão em processo de aceleração, constam a Vidya Technology, EducaMaker, EXY Innovation Company e a 33 Robotics. “As empresas apontadas pelo 100 Open Startups tornam-se referência nacional em termos de empreendedorismo inovador. Portanto, reconhece também o trabalho da Aceleradora Sistema Fiep, que contribui significativamente com o desenvolvimento dessas startups”, observa Filipe Cassapo.

Aceleradora Sistema Fiep

A rede de Aceleradoras Sistema Fiep tem como missão ser um agente de desenvolvimento da indústria, apoiando e acelerando empreendimentos inovadores, auxiliando empresas que possuem alto potencial de crescimento a obter acesso a mercado, capital e apoios em tecnologia, gestão e empreendedorismo. Com isso, a Aceleradora Sistema Fiep, localizada estrategicamente em diferentes regiões do estado, ajuda a desenvolver uma indústria mais inovadora, sustentável e competitiva.