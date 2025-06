Regiões de Curitiba e Cascavel concentram 21,9 mil oportunidades de trabalho

Cascavel e Curitiba - O Paraná inicia a semana (30/06) com 21.209 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do estado. O levantamento é da Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE), da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, e mostra o dinamismo do mercado de trabalho paranaense.

As funções com maior número de oportunidades nesta semana são alimentador de linha de produção, com 5.875 vagas, seguido por abatedor (806), operador de caixa (770) e magarefe – cortador de carne (617).

Entre as regiões com mais vagas, a Região Metropolitana de Curitiba lidera com 4.878 vagas, com destaque para 476 vagas de alimentador de linha de produção, 240 para cobrador interno, 207 para faxineiro e 177 para auxiliar de logística. Somente na Agência da capital são 754 vagas, com funções como faxineiro (86), auxiliar nos serviços de alimentação (59) e atendente de lojas e mercados (56).

CASCAVEL

Em seguida, vem a Regional de Cascavel com 4.506 oportunidades, sendo 1.565 para alimentador de linha de produção, 474 para abatedor, 144 para operador de caixa e 132 para magarefe.