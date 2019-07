Estado terá linhas de crédito para mulheres, agricultores e startups

Curitiba – A Fomento Paraná lançará nos próximos meses linhas de crédito específicas para mulheres, agricultores familiares e startups, além de dar continuidade ao financiamento de obras de infraestrutura nos 399 municípios paranaenses. Os novos projetos foram apresentados nessa terça-feira pelo diretor-presidente da instituição, Heraldo Neves, na reunião do governador Carlos Massa Ratinho Junior com a equipe de governo.

O Banco da Mulher Empreendedora deve ser lançado até o início de setembro e prevê financiamentos com juros inferiores a 1% ao mês para mulheres que tenham negócio próprio (sócia), MEI (Microempreendedora Individual) ou mesmo que queira sair da informalidade. “A oferta de crédito subsidiado dará condições diferenciadas para as mulheres empreendedoras. Elas terão uma vantagem competitiva muito grande no Paraná e poderão acessar créditos que variam de R$ 300 a R$ 500 mil”, explicou Neves.

Por meio da Fomento Paraná e do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o governo do Estado também vai ampliar o acesso a crédito pelos agricultores familiares paranaenses. O objetivo do Banco do Agricultor é oferecer condições diferenciadas aos produtores rurais, com a subvenção do prêmio do seguro rural e do Fundo de Aval Rural, além de disponibilizar carteiras de microcrédito para os pequenos agricultores.