Senac Cascavel traz startups paranaenses para apresentação de tecnologias inovadoras na área da saúde

O Senac Cascavel realiza nesta terça-feira (13), a II Mostra Pedagógica de Inovações Tecnológicas na Área da Saúde. O evento reunirá startups paranaenses, de Curitiba e da região Oeste, que desenvolvem novas soluções tecnológicas para o setor. O objetivo é apresentar tecnologias inovadoras na área da saúde. E há muitas ideias transformadoras, que têm como propósito auxiliar a salvar vidas e trazer bem-estar para a população, surgindo aqui mesmo no Paraná.

Entre os expositores convidados estão:

VR Glass – Realidade virtual que ajuda crianças a superarem o medo de agulhas, melhorando a performance em clínicas de vacinação;

Sallete – Interface conversacional, que por meio de uma inteligência artificial verifica sintomas e gera relatórios de possíveis condições de saúde;

R-Dicom – Exames de radiologia armazenados em nuvem, podendo ser acessados em tempo real, de qualquer computador, tablet ou smartphone, assim que o paciente finaliza o exame;

Veever – Aplicativo mobile de inclusão social que utiliza a tecnologia de microlocalização e computação em nuvem para facilitar a locomoção e interação das pessoas com deficiência visual;

XPlus – Equipamento que permite a indução de uma contração muscular através de impulsos elétricos de baixa frequência, reduzindo drasticamente o risco de acidentes em treinos;

Soul MV – Plataforma que integra as informações de todos os serviços e unidades da rede pública de saúde, permitindo o monitoramento de dados e o controle efetivo da aplicação dos recursos públicos;

Iubi – Robô que utiliza inteligência artificial para aprimorar o tratamento de doenças crônicas em crianças. Apresenta-se como um brinquedo desafiador que auxilia na adesão às rotinas saudáveis;

Simulador de Efeitos da Velhice – Equipamento utilizado pelo Senac PR na capacitação de Cuidador de Idosos e demais cursos da área da saúde, que permite simular as dificuldades visuais, auditivas e de locomoção provocadas pelo envelhecimento.

A Mostra Pedagógica de Inovações Tecnológicas na Área da Saúde é direcionada a alunos do Senac, empresários e representantes de instituições de saúde.

O evento terá início às 9h, com a recepção de autoridades, entre prefeitos e secretários de saúde de municípios da região, gestores de hospitais e clínicas, além de representantes sindicais. A partir das 10h30 terão início as visitas dos estudantes da instituição. São esperados mais de 400 alunos das unidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Medianeira. A programação terá sequência no período da tarde e vai até às 20h.

Esta é a segunda edição do evento. A primeira mostra foi realizada em Curitiba, no mês de junho, no Senac Curitiba Portão.