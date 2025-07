Governo paga nesta sexta reajuste retroativo dos professores

Brasil - O Governo do Paraná fez nesta sexta-feira (11) o pagamento retroativo relacionado ao reajuste no salário dos servidores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) e do Quadro Único de Pessoal (QUP), sancionado em junho desse ano. Os profissionais receberam em folha complementar o reajuste referente aos meses de abril, maio e junho, totalizando até R$ 1.500 para cada servidor.

Reajuste Salarial dos Professores

O reajuste foi sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em 24 de junho, determinando um aumento de até 11,31%, e até R$ 500. Com a mudança, o menor valor para a jornada de 40 horas será de R$ 6,6 mil para funcionários da ativa. O piso nacional para o mesmo período, na base da carreira, é de R$ 4,8 mil.

“Sabemos o quanto os professores se dedicam, dia após dia, para garantir uma educação de qualidade. Esse pagamento retroativo vem para mostrar que o Governo do Paraná está junto nessa valorização, com ação concreta. Não é só discurso, é dinheiro no bolso, é reconhecimento. Seguimos firmes no compromisso de melhorar as condições de trabalho de fortalecer a carreira de quem faz a diferença nas escolas do Paraná”, afirmou o secretário da Educação, Roni Miranda.

Fonte: AEN