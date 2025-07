Recesso escolar da rede estadual começa no dia 10

Brasil - A partir do próximo dia 10 de julho cerca de 1 milhão de estudantes matriculados nas 2.088 escolas da rede estadual entram em férias. O último dia de aulas será terça-feira (09) e o retorno está programado para o dia 28 de julho. Ao todo, os alunos terão 16 dias de recesso antes de voltarem às atividades letivas do segundo semestre.

Os cerca de 47 mil professores e pedagogos que atendem as escolas de todo o Estado retornam dois dias antes dos alunos (24 e 25 de julho) para elaboração do estudo e planejamento das atividades do segundo semestre.

O ano letivo de 2025 conta com três trimestres, sendo: 1º – (05/02 a 29/04), 2º – (05/05 a 21/08) e 3º – (25/08 a 19/12), cumprindo os 201 dias previstos no calendário escolar.

Há algumas semanas a Secretaria de Estado da Educação fez um balanço das ações do primeiro semestre. Uma das novidades é a implementação de reajuste salarial para professores, com acréscimo de R$ 500 na folha, mantendo a média estadual acima da nacional. O Governo do Estado também nomeou 988 professores do concurso público, alcançando 4,5 mil novos docentes contratados.

Iniciativas e Programas Educacionais

Uma das principais iniciativas do primeiro semestre foi o programa de Dupla Docência ou Docência Compartilhada, iniciativa que surgiu a partir da escuta dos próprios professores e tem como objetivo fortalecer as aulas de recomposição da aprendizagem. O programa começou a ser implementado no mês de março e está fortalecendo o aprendizado nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, entre alunos matriculados no 9° ano do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio.