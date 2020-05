Sobe para nove o número de pessoas com covid-19 em Toledo

Mais três pessoas, duas mulheres e um homem, testaram positivo para covid-19 nesta segunda-feira (18) em Toledo.As informações foram divulgadas pela Presidente do COE (Centro de Operações Emergenciais), Denise Liell, e pelo Médico Porta Voz do COE, Fernando Pedrotti. Com esse resultado, passam para nove o número de casos positivos no município.

Dos três casos divulgados nesta tarde, o primeiro é de uma mulher de 41 anos, que iniciou os sintomas no dia 13 de maio. Ela apresentou coriza, cefaleia, congestão nasal e procurou de imediato o serviço de saúde. Após coletar exame com a técnica de swab de nasofaringe para RT-PCR teve resultado confirmado positivo nesta segunda-feira (18).

O segundo caso também é de uma mulher, com 36 anos, que teve início de sintomas no dia 10 de maio. Apresentou os sintomas clássicos, tosse e febre. Procurou o serviço de saúde de imediato, pois era contactante de outro caso confirmado positivo. Ela realizou o mesmo exame do caso anterior. O resultado positivo também foi confirmado hoje.

O terceiro caso é de um homem, com 37 anos, que teve o início dos sintomas no dia nove de maio. Apresentou febre, mialgia, tosse seca e dor de garganta. Ele tem histórico de viagem a trabalho para o Rio de Janeiro. Fez Teste Rápido hoje, pois é recomendado a partir do oitavo dia do início dos sintomas e obteve resultado positivo.

Situação

“Todos os pacientes estão evoluindo bem, estão em isolamento e monitoramento domiciliar”, informou o Médico Fernando Pedrotti. “Todos os casos foram conscientes e cuidadosos, mas trabalhos científicos apontam que podemos transmitir de um a dois dias antes de começar a apresentar os sintomas. Aí é que está o risco. Pois ao resolver pequenas coisas do domicílio, como ir ao mercado, podem estar transmitindo, mesmo sem saber. Por isso é importante, caso esteja na dúvida ou apresente algum sintoma, que entre em contato com o Tele Corona pelo número 3055-8872 ou procure uma das unidades que estão fazendo o atendimento”, acrescentou Pedrotti.

Dados

Até o momento foram notificados 149 casos no município. Destes, 133 já foram descartados. Sete casos ainda aguardam investigação e nove foram confirmados, dos quais dois já estão recuperados. Toledo não apresentou nenhum óbito para covid-19.