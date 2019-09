Setembro Verde: Homenagem ao doador de órgãos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), com o SET/PR (Sistema Estadual de Transplantes), celebra o Setembro Verde em homenagem aos doadores de órgãos. A campanha “Doação de órgãos. Fale sobre isso!” é uma ação que pretende mobilizar e conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Atualmente, mais de 2.000 paranaenses aguardam por uma doação.

“A doação de órgãos é um ato de amor ou próximo. Muitas vezes uma família passa pela perda de um ente querido, mas, ao mesmo tempo, o gesto de doar garante que outra vida seja salva. Por isso, é importante que as pessoas falem sobre o assunto e possam compreender a importância da doação de órgãos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Paraná encerrou o ano de 2018 em primeiro lugar no ranking de doações de órgãos no Brasil, com 47,7 doações por milhão de população (pmp), enquanto nacionalmente a média foi de 17,7 pmp. Até o fechamento do primeiro semestre de 2019 continua liderando a lista de Estados que possuem maior número de doações, com 41,1 pmp. O Paraná também liderou o ranking de transplante de órgãos em 2017 e 2018, com 81,5 e 90,9 pmp respectivamente.

Além disso, o SET/PR registrou neste ano, o menor índice de recusas familiares em entrevistas para doação de órgãos no país, com apenas 24% das famílias entrevistadas se recusando a realizar a doação. O Paraná também é o primeiro Estado a concluir e aprovar um Plano Estadual de Doações e Transplantes, estruturando o planejamento de ações até 2022 e servindo de exemplo para os Brasil.

Além do Setembro Verde comemorado internacionalmente em homenagem ao doador, a Lei Estadual 18.803/2016 instituiu o Setembro Vermelho como sendo o mês dedicado a ações de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos e tecidos no Paraná.

“Cada pessoa possui cinco vezes mais chances de precisar de um órgão, do que de conseguir um doador, o que caracteriza a necessidade constante de mais doadores. Neste mês, 67 hospitais que possuem coordenações intra-hospitalares de doações de órgãos estão desenvolvendo campanhas junto à sociedade local, incentivando a população a se conscientizar para continuarmos fazendo a diferença”, disse a coordenadora do SET/PR, Arlene Terezinha Cagol Garcia Badoch.

A CET/PR (Central de Transplantes) sediada em Curitiba possui a função de organizar, coordenar, regular e fiscalizar o SET/PR, contando com o apoio das OPOs (Organizações de Procura de Órgãos), situadas em Cascavel, Curitiba, Maringá e Londrina.

Como ser doador

É bem simples: avise a sua família. Seus órgãos só poderão ser doados com autorização dos seus parentes mais próximos;

Quem pode doar

Qualquer pessoa, após a confirmação da morte e mediante autorização da família;

Quais órgãos podem ser doados

Coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e também tecidos, como: córneas, pele, ossos, valvas cardíacas e tendões. Ou seja, um doador pode ajudar muitas pessoas;

Doador falecido

Pacientes que foram diagnosticados em morte encefálica (ME), o que ocorre normalmente em decorrência de traumas/doenças neurológicas graves, podem ser doadores de órgãos e tecidos. Nos casos em que o falecimento decorre de parada cardiorrespiratória (PCR), podem ser doados tecidos.

Doador vivo

Qualquer pessoa saudável pode ser doadora em vida de um dos seus rins ou parte do fígado para um familiar próximo (até 4ª grau consanguíneo), porém quando a doação de um rim ou parte do fígado for para uma pessoa não aparentada é necessário autorização judicial;

Quem recebe os órgãos

Os órgãos doados são destinados a pacientes que necessitam de transplante e estão aguardando em uma lista única de espera. Esta lista é fiscalizada pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e pelas Centrais Estaduais de Transplantes. A seleção de um paciente que aguarda por um transplante, ocorre com base na gravidade de sua doença, tempo de espera em lista, tipo sanguíneo, compatibilidade anatômica com o órgão doado e outras informações médicas importantes. Todo o processo de seleção dos potenciais receptores é seguro, justo e transparente.