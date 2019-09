Série Ouro tem dois duelos das quartas de final definidos

Cascavel – A primeira fase da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal será encerrada apenas na próxima terça-feira (1º), quando Ampére e Foz Cataratas medirão forças no único jogo que resta para a última rodada ser finalizada. Entretanto, com o empate entre Foz Cataratas e Pato, na noite da última terça (24), em partida pela penúltima rodada, as quatro primeiras posições já estão definidas, com Pato, Marechal, Campo Mourão e Cascavel, respectivamente. Essas equipes decidirão em casa a vaga à semifinal.

O empate entre Foz e Pato também definiu dois confrontos das quartas de final: Pato x Dois Vizinhos e Marechal x Umuarama. Já os outros dois duelos dependem o resultado de Ampére x Foz Cataratas.

Se o time iguaçuense, atual campeão estadual, vencer, terá como adversário o Cascavel Futsal. Já se houver empate ou o Ampére vencer, o Cataratas terá como adversário o Campo Mourão. Nesse caso, de o Foz não vencer, o outro duelo das quartas de final será Cascavel x Marreco.

O que está certo também é que os playoffs da Série Ouro só deverão começar na segunda quinzena de outubro, pois os dois próximos fins de semana estão reservados para os jogos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal.