Série Ouro – Marechal e Pato Futsal abrem 5ª rodada de olho na liderança

Mal. Rondon – Separados por dois pontos na tabela de classificação da Série Ouro do Paranaense de Futsal, Marechal e Pato abrem em casa a 5ª rodada do Estadual nesta quarta-feira. O time rondonense recebe a equipe de São José dos Pinhais às 18h45, no Ginásio Ney Braga, e a equipe pato-branquense faz duelo “de Liga” contra o Campo Mourão às 20h05, no Dolivar Lavarda.

Marechal e Pato são adversários diretos na disputa pela liderança do Estadual. O time do Sudoeste lidera com 12 pontos e a equipe do Oeste ocupa a terceira posição com 10.

De volta para casa após a derrota por 4 a 2 para o Marreco no fim de semana, em Francisco Beltrão, pela Liga Nacional, o Marechal está confiante em assumir a ponteira da classificação. Os comandados do técnico Paulinho Cardoso têm 100% de aproveitamento no Ginásio Ney Braga neste ano.

Já o Pato tem 100% de aproveitamento na Série Ouro, mas hoje enfrentará seu principal adversário até aqui. O Campo Mourão é uma das equipes paranaenses que mais se reforçou este ano e chega empolgado pela vitória por 3 a 1 sobre o Joinville, em jogo que marcou seu primeiro jogo em casa na história da Liga Nacional. Além disso, o time mourãoense chega “calejado”, depois de ter enfrentado em seguida quatro times da LNF até chegar a Pato Branco: Cascavel e Foz Cataratas pelo Estadual e o Carlos Barbosa pela Liga, além do Joinville.