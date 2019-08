Série B: sete confrontos mudam de data e horário

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na quarta-feira (7), sete modificações na tabela original do Campeonato Brasileiro Série B de 2019. O duelo entre América-MG e Guarani-SP foi adiado para domingo (25), às 11h. O local permaneceu o mesmo. Devido à essa alteração, o jogo do Guarani contra o Londrina-PR, válido pela 19ª rodada da competição também mudou de dia e será na quarta-feira (28), às 19h15. O confronto entre São Bento-SP e América-MG sofreu a mesma mudança de data. Pela 20ª rodada, os embates entre Atlético-GO e São Bento-SP e Londrina- PR e CRB-AL foram alterados e serão no sábado (31), às 16h30.

Já na 21ª rodada do torneio, as partidas entre CRB-AL x Paraná-PR e Vila Nova-GO x Vitória-BA tiveram sua data e seu horário invertidos. O clube goiano receberá o Rubro-Negro baiano na segunda-feira (2), às 20h, enquanto o clube alagoano enfrentará o Tricolor da Vila na quarta-feira (5), às 19h15,

América/MG x Guarani/SP

De: 23/08, sexta-feira, às 19h15

Para: 25/08, domingo, às 11h00

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG (mantido)

Guarani/SP x Londrina/PR

De: 27/08, terça-feira, às 20h30

Para: 28/08, quarta-feira, às 19h15

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas/SP (mantido)

São Bento/SP x América/MG

De: 27/08, terça-feira, às 21h30

Para: 28/08, quarta-feira às 19h15

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP (mantido)

Atlético/GO x São Bento/SP

De: 30/08, sexta-feira, às 20h30

Para: 31/08, sábado, às 16h30

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia/GO (mantido)

Londrina/ PR x CRB/AL

De: 30/08, sexta-feira, às 20h30

Para: 31/08, sábado, às 16h30

Local: Estádio do Café, em Londrina/PR (mantido)

CRB/AL x Paraná/PR

De: 02/09, segunda-feira, às 20h00

Para: 05/09, quarta-feira, às 19h15

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL (mantido)

Vila Nova/GO x Vitória/BA

De: 05/09, quinta-feira, às 19h15

Para: 02/09, segunda-feira, às 20h00

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO (mantido)