Série B: Londrina e Coritiba fazem duelo paranaense no Café

Londrina – Em momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Coritiba fazem duelo paranaense pela competição nacional neste sábado (11), no Estádio do Café, no norte do Estado, pela 22ª rodada.

O Coxa frequenta o G4 da classificação, rumo ao retorno à Série A depois de duas temporadas na segunda divisão. Já o Tubarão chega para o jogo na 13ª posição, três pontos acima da zona de rebaixamento e a nove do G4.

Apesar do momento das equipes, Londrina x Coritiba tem sido garantia de jogos equilibrados nos últimos anos. Mais precisamente, de 2015 para cá, quando o time do interior caiu na semifinal diante do da capital. No ano anterior, o alviceleste havia se sagrado campeão paranaense e dado início à sua ascensão no futebol nacional – a partir da Série D.

Em 2016 (empate) e 2017 (vitória londrinense) o confronto ficou restrito ao Paranaense, pois o Coxa estava na Série A do Brasileiro. Já no ano passado o Tubarão levou a melhor no duelo, com vitórias em casa e fora.

Este ano, o Coritiba novamente despachou o rival em uma das semifinais do Estadual, depois de empate na fase de grupos. A igualdade também prevaleceu no primeiro turno da Série B, com empate sem gols no Couto Pereira. Aliás, os três confrontos entre as equipes nesta temporada foram realizados na capital. Este será o primeiro no Estádio do Café, onde o Londrina tentará encerrar a série de cinco derrotas seguidas. Para isso, conta com a expertise de Cláudio Tencati no confronto. O treinador que impulsionou este duelo paranaense reestreou no Tubarão há três rodadas.

Paraná x Cuiabá

De olho no confronto paranaense entre Londrina e Coritiba, o Paraná Clube recebe o Cuiabá para um duelo chamado “de seis pontos” neste sábado, às 19h, na Vila Capanema, pela 22ª rodada da Série B. O Tricolor paranaense é o sétimo colocado na classificação com 32 pontos, com a equipe mato-grossense colada no retrovisor, em 8º com 31. Ambos estão de olho em uma vaga no G4, que tem o Coritiba na quarta colocação com 34 pontos.