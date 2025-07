Kaká Magno tem novo patrocinador máster para as próximas temporadas

A piloto paranaense Kaká Magno, uma das poucas mulheres no grid da Stock Car Light e representante de grandes marcas do Paraná, acaba de fechar contrato com o grupo BTZ, responsável pela marca Jaguá, para as temporadas 2025 e 2026. A parceria consolida a força regional da marca com o talento e a representatividade de Kaká no automobilismo nacional.

Na segunda etapa da temporada, Kaká conquistou seu melhor resultado até agora com o carro da Infinity Competições, cruzando a linha de chegada na sexta colocação e somando pontos importantes. Atualmente, ocupa a 13ª posição no campeonato, que conta com 23 pilotos no grid, e segue determinada em busca de evolução e melhores resultados nas próximas etapas.