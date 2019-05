Série B: Fantasma tenta assombrar Leão no Germano Krüger

Ponta Grossa – O Operário Ferroviário recebe o Sport nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há quatro jogos, e agora na zona de rebaixamento, o Fantasma acumula quatro pontos na 17ª posição. O lugar no grupo dos quatro últimos chegou com a derrota em casa diante do Botafogo-SP, sábado (25), por 2 a 0. Na mesma rodada, o Leão pernambucano venceu o Londrina por 3 a 2. O time de Recife tem nove pontos e está na quarta posição.

“O Sport é uma grande equipe, com bastante velocidade. Precisamos buscar alternativas para melhorar nossa parte ofensiva e ser uma equipe equilibrada, que não deixa espaço para o adversário. A Série B é assim, sai-se de um jogo difícil com outro igualmente complicado em seguida. Agora, precisamos reverter o quadro negativo em que o time se encontra”, disse o técnico Gerson Gusmão.

Para este jogo, o contra a equipe pernambucana, o treinador não contará com o lateral-direito Danilo Báia, o lateral-esquerdo Peixoto e o atacante Eduardo, todos por lesão. Por outro lado, o volante Índio, que cumpriu suspensão na última rodada, fica à disposição.