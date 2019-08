Série B: confronto entre CRB-AL e Bragantino-SP mudou de horário

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quinta-feira (13), uma modificação na tabela original do Campeonato Brasileiro Série B de 2019. A partida entre CRB-AL e Bragantino-SP, válida pela 19ª rodada do torneio nacional, mudou de horário e será às 16h30. A data e local permaneceram os mesmos. A solicitação foi feita pelo clube mandante, com a concordância da emissora detentora dos direitos de transmissão, em virtude de ser feriado local.

Confira mais detalhes abaixo.

CRB/AL x Bragantino/SP

De: 21h30

Para: 16h30

Data: 27/08, terça-feira (mantida)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL (mantido)

Fonte: CBF