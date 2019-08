Coincidência: Irmãos são presos pela GM

Reportagem: Cláudia Neis

Dois irmãos foram presos na tarde de ontem (15) pela Guarda Municipal no viaduto da Avenida Olindo Periolo, entre os Bairros Pacaembu e Presidente, em Cascavel.

De acordo com a GM, os guardas cumpriam um mandado de prisão por ameaça e lesão corporal pela Lei Maria da Penha, pois o homem teria ameaçado a ex-companheira de morte e a ferido no pescoço com uma faca.

No momento do cumprimento do mandado, o homem estava acompanhado do irmão. Ao ter o nome consultado nos registros policiais, constataram que contra ele também havia um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Sujeito fugiu

No momento da abordagem, o primeiro irmão abordado fugiu em meio a uma mata, mas foi alcançado pelos guardas após se ferir. Ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) para tratar o ferimento.

Os dois irmãos foram levados à delegacia de Polícia Civil, onde permanecem presos. Os dois já têm passagens policiais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, agressão e lesão corporal.