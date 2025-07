Polícia prende homem com 150 quilos de maconha na BR-277

AGRONEGÓCIO

Foz do Iguaçu sedia Encontro de Secretários Municipais da Agricultura e Meio Ambiente

Secretários da Agricultura e Meio Ambiente dos 399 municípios do Paraná vão participar do Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, de 6 a 8 de agosto, no Hotel Golden Park Internacional Foz & Convenções, em Foz do Iguaçu. O encontro é organizado pela FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), com […]