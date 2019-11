Senadores em Cascavel

Os senadores Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães estarão nesta sexta-feira (8) em Cascavel para ato de alteração da executiva do Podemos em Cascavel. Plínio Destro, ex-vice-prefeito e suplente de senador, assumirá a presidência do Podemos de Cascavel, às 17h, na Câmara de Vereadores. O procurador-geral do Município, Luciano Braga Côrtes, deixará o cargo de presidente e assumirá como vice. Também haverá a filiação de Olavo Santos, que era do PHS, e que exercerá a função de secretário do Podemos. O Legislativo municipal já contava com Jaime Vasatta na sigla.