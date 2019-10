Semifinal da Copa de 2002 foi jogo de futebol mais visto da TV brasileira, mostra pesquisa

O Brasil não ganhava uma Copa do Mundo há 18 anos, e a pressão pelo pentacampeonato só aumentava. Por isso, ver o jogo na TV naquele Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão foi um sucesso absoluto no Brasil.

Uma pesquisa divulgada pelo IBOPE mostrou quais foram as maiores audiências da TV brasileira. Tem cena de novela, beijo inesperado e, claro, futebol, com o jogo da seleção nacional.

Naquele dia 26 de junho, milhares de brasileiros levantaram da cama cedinho para acompanhar o jogo entre Brasil e Turquia, em Yokohama, no Japão. Às 8h da manhã, o “peoplemeter” registrou impressionantes 75 pontos. Ou seja: 75% de todas as TVs do Brasil estavam sintonizadas no mesmo canal, acompanhando a seleção brasileira.

Naquele dia, o time comandado pelo técnico Felipão não tinha um dos seus principais jogadores: Ronaldinho Gaúcho. O meio-campo havia sido expulso nas quartas de final, na vitória contra a Inglaterra, por 2 a 1.

O time titular do Brasil era o seguinte: Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo e Roberto Carlos; Edílson e Ronaldo. O lateral-direito Belletti, e os atacantes Denílson e Luizão entraram ao longo do jogo.

Depois de passar o 1º tempo sem balançar as redes, o atacante Ronaldo Fenômeno tirou o zero do placar e fez o único gol do jogo, que levou o Brasil a final da Copa, para enfrentar a Alemanha. A grande decisão foi no dia 30 de junho e a vitória por 2 a 0 garantiu o pentacampeonato ao time canarinho.

Ainda que o futebol seja uma das paixões do brasileiro, as novelas também acompanham a rotina do brasileiro desde a explosão da TV no país, na década de 60. Por isso, das três maiores audiências já registradas na TV brasileira, duas são folhetins.

Na 3ª colocação está a novela América, exibida em 2005, na TV Globo. A trama, exibida no horário das 21h, substituiu Senhora do Destino. Escrita por Gloria Perez, a novela mostrava a vida dos brasileiros que tentavam cruzar a fronteira do México rumo aos EUA ilegalmente por meio da heroína Sol, estrelada por Deborah Secco, que sonhava em trabalhar na América do Norte. No capítulo final de América, exibida em 04/11/2005, o “people meter” registrou 70 pontos.

Mesmo com a tecnologia dos dias atuais, a maior audiência da TV Brasileira foi registrada há mais de 30 anos. Em 1972, quando a medição do Ibope era feita de casa, o capítulo de número 152 da novela “Selva de Pedra” bateu um recorde ainda insuperável na história do país.

Das 100 casas visitadas pelo Ibope no Rio de Janeiro, apenas 23 estavam desligadas, todas as outras 77 TVs estavam ligadas no mesmo canal, aguardando ansiosamente que a protagonista Simone Marques, que na novela fingia ser a irmã gêmea, fosse desmascarada. É claro que a proporção de TV’s na medição é distinta, mas, ainda assim, a novela significou um sucesso absoluto na história das novelas e da tv nacional.

