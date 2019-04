Semifinais do Paranaense serão neste fim de semana

Curitiba – Tão logo foram definidos os semifinalistas da Taça Dirceu Krüger, os duelos da penúltima fase da segunda metade do Paranaense de Futebol 2019 tiveram as datas confirmadas pela Federação. Eles serão neste fim de semana.

No Grupo A, o Atlhetico, que já tinha confirmado a liderança antecipada, avançou com a companhia do Londrina, segundo colocado da chave. Já no Grupo B o Coritiba seguiu de fase como líder e o Rio Branco como vice.

Assim, o Furacão receberá o Leão da Estradinha e o Coxa receberá o Londrina, em jogo único na semifinal.

Athletico x Rio Branco será neste sábado, às 16h, na Arena da Baixada, e Coritiba x Londrina será domingo, também às 16h, no Couto Pereira. Os vencedores disputarão o título da 2ª Taça no dia 10 (quarta-feira).

A última rodada da Taça Dirceu Krüger também definiu o rebaixamento do Maringá, que mesmo tendo vencido o Toledo e terminado com pontuação superior à do Porco terá de disputar a Segunda Divisão em 2020 – o Toledo é finalista do campeonato e não pode ser rebaixado.