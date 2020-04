Sem voos comerciais e com fronteiras fechadas, Foz do Iguaçu fica quase isolada

Foz do Iguaçu está quase isolada depois que voos foram cancelados e fronteiras fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus. As fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina estão bloqueadas, a rodoviária fechada e o aeroporto sem voos comerciais desde segunda-feira (13).

O encerramento temporário de todas as rotas no Aeroporto de Foz do Iguaçu, ocorre em meio à pandemia da Covid-19, que provocou, inicialmente, a suspensão das rotas internacionais. Na sequência, com a instituição da malha aérea emergencial, a cidade manteve apenas três voos por semana, operados pela companhia LATAM, ligando a região de fronteira ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Neste fim de semana, porém, a empresa anunciou o encerramento das atividades, até o final de abril, em razão da baixa ocupação registrada nas aeronaves. A retomada, em maio ou depois, entretanto, vai depender da demanda e do quadro epidemiológico do país.

Com isso, Foz do Iguaçu está virtualmente isolada, tendo em vista que as duas pontes internacionais, com Argentina e Paraguai, continuam fechadas para a passagem de viajantes; e a Rodoviária Internacional está com funcionamento suspenso por decreto municipal.

A única opção para sair da cidade com transporte coletivo é a linha de ônibus Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, com pouco mais de 20 quilômetros de extensão.

Para seguir para outros locais, o morador de Foz do Iguaçu precisa, necessariamente, contar com transporte próprio ou fretar um veículo.