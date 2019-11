Sem depender de si para sair do Z4, Londrina tenta fazer sua parte

Ex-jogador do Tubarão, o agora técnico Silvinho tem missão ingrata de salvar o time da degola Crédito: Gustavo Oliveira/LEC

Londrina – Aberta na terça-feira (19), com o empate por 1 a 1 entre Criciúma e Paraná Clube, o que decretou o fim das chances paranistas de acesso, a penúltima rodada da Série B terá o Londrina em campo na noite desta quinta-feira (21), às 19h15, contra o São Bento, em Sorocaba (SP).

O duelo é decisivo para o Tubarão, que no último fim de semana encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas com o empate com o Botafogo-SP, mas que caiu para a zona de rebaixamento e agora não depende mais de suas próprias forças para fugir da degola.

Aliás, o confronto é decisivo também para o São Bento, que no fim de semana encerrou um jejum de oito vitórias ao vencer em casa o Brasil de Pelotas. Mesmo assim, segue na lanterna, mas agora a seis pontos de deixar o Z4. Ou seja, se perder hoje, terá o rebaixamento antecipado decretado diante de seu torcedor.

Neste embate considerado de pontuação dobrada, pois apenas três pontos separam o Londrina, que abre o grupo dos quatro últimos com 36, e São Bento, último colocado com 33. O primeiro fora da zona da degola é o Figueirense, que tem 39 pontos e amanhã desafiará o 7º colocado, com chances de G4, CRB, em Maceió (AL).

Para permanecer na Série B para 2020, o Londrina precisa vencer o São Bento esta noite, o Guarani no sábado da semana que vem, dia 30, em casa, na última rodada, e ainda torcer para que o Figueirense não some seis pontos contra CBR e Operário.