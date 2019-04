SEJUF firma parceria com Toledo para geração de empregos

Nesta semana representantes da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Escritório Regional da SEJUF de Toledo, Agência do Trabalhador de Toledo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo (DESECO), firmaram o compromisso em prol do desenvolvimento na área de empregos.

O Coordenador de Gestão de Empregos do SEJUF, Heverton Diniz, apontou como ponto principal da reunião, colocar toda a estrutura do SEJUF a disposição do Município de Toledo, em relação a área empregatícia que Toledo oferece aos seus munícipes. Heverton aproveitou para destacar que “o município de Toledo é parceiro do Estado, e deve continuar dessa forma, em prol do bem da população”.

Na ocasião, o Vice-Prefeito, Tita Furlan, esteve acompanhando a reunião e ressaltou que Toledo está na 7ª do IDH Brasileiro. “Toledo é um local que a geração de emprego é visível. Gente trabalhadora e forte”, destaca.

O município é referência no cumprimento de compromisso da Agência do Trabalhador com a comunidade. Por meio de parcerias com o Governo do Estado, estão sendo feitas várias ações em Toledo.

A DESECO é a responsável pelo gerenciamento da Agência do Trabalhador de Toledo. O Secretário da pasta, Jozimar Polasso, afirma que essa unidade possui um potencial muito grande, devido ao número de empresas que Toledo possui. “Este potencial se deve em relação a geração de empregos, por se tratar de uma região voltada ao agronegócio, industrialização, entre outros. Podemos crescer e muito na geração de emprego e principalmente fazer com que as empresas do nosso município contratem pela Agência do Trabalhador”, reforça.

Jozimar aproveita para destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) está positivo em Toledo. “Estamos com uma avaliação muito positiva em relação a contratação de pessoas no mercado de trabalho. O município também se colocou à disposição do estado para manter as parcerias e estreitar o relacionamento com a SEJUF”, finaliza.

O Prefeito Lucio de Marchi cumpria agenda externa e chegou ao fim da reunião. Ele agradeceu a parceria do Estado, e em contrapartida, reforçou que o município está apoiando o trabalhador da melhor forma possível.