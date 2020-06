Secretaria de Saúde de Verê investiga dois casos suspeitos de covid-19

No final da manhã desta segunda-feira, 1° de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Verê informou que há dois casos de pacientes com suspeita de Covid-19. O primeiro, trata-se de um homem de aproximadamente 70 anos, morador do interior do município, que teve contato direto com paciente de Francisco Beltrão que testou positivo para o Coronavírus.

O outro caso é de uma mulher, de aproximadamente 40 anos, moradora do Centro da cidade, que apresenta sintomas característicos para o Covid-19. Ambos os casos, são considerados leves, sem gravidade. Porém, servem para dar atenção para a importância da prevenção de todos vereenses. Os materiais para exame foram coletados e encaminhados para o LACEN, para confirmar ou não, a contaminação por Covid-19.