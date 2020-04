Saúde instala cabine de sanitização contra covid-19 no centro de Cascavel

A partir deste sábado (18), Cascavel passa a contar com mais uma ferramenta no combate ao contágio do novo coronavírus. Já está instalada na Avenida Brasil em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida no centro de Cascavel, a barreira sanitária contra a covid-19.

Ao entrar na barreira sanitária o pedestre recebe um jato sanitizante para limpeza de roupas e sacolas que estejam carregando. Ela também é equipada com um tapete que tem um produto específico para limpeza dos calçados e possui um compartimento com álcool em gel para limpeza das mãos.

Confira o vídeo que mostra a cabine: