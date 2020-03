Saúde descarta dois casos suspeitos de coronavírus em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu na tarde desta terça-feira (10) uma nota informando que os dois primeiros casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) de pacientes do município foram descartados pelos exames laboratoriais. Um terceiro caso ainda aguarda o resultado dos exames.

O terceiro caso foi identificado em 09/03/2020, quando foi realizada a coleta da secreção no mesmo dia e avaliação médica no dia 10/03/2020. O exame já foi encaminhado ao Lacen (Laboratório Central) do Estado do Paraná. O paciente encontra-se em bom estado de saúde e permanecerá em isolamento domiciliar.

Na manhã desta terça-feira (10), foi registrado o 4º caso suspeito. Trata-se de uma paciente de 22 anos, do sexo feminino, com histórico de viagem para a Europa. Retornou a Cascavel no dia 05/03/2020 e teve início dos sintomas característicos para o COVID-19 (Coronavírus) em 07/03/2020.

A paciente entrou em contato com a Secretaria de Saúde nesta terça-feira (10), passou por avaliação médica e fez a coleta da secreção para exame laboratorial. Encontra-se em bom estado de saúde e permanecerá em isolamento domiciliar até o resultado definitivo.

INFORMAÇÕES GERAIS

Pacientes que possam ser enquadrados como casos suspeitos de Coronavírus (Covid-19), devem preferencialmente, entrar em contato com as equipes da Secretaria de Saúde antes de procurar uma unidade de saúde, através dos seguintes contatos:

👉(45) 99135-8707 de segunda à sexta, das 07h00 às 19h00; (45) 98431-6339 de segunda à sexta, das 19h00 às 07h00, finais de semana e feriados 24h.

Caso Suspeito de doença pelo Coronavírus (Covid-19)

⚠Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem* para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias.

⚠Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal de sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para Covid-19, nos últimos 14 dias.

*Histórico de viagens = Países da América do Norte, Europa, Ásia, Argélia, Austrália e Equador.