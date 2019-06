Santa Terezinha de Itaipu reúne mais de mil atletas na Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná

Centenas de pessoas acompanharam no sábado (15) a abertura oficial dos Jogos Escolares do Paraná/Fase Regional em Santa Terezinha de Itaipu. O Evento aconteceu no Pavilhão da Capela Nossa Senhora do Carmo e contou com a Presença da Vice-Prefeita Neide Mariot Corrente, autoridades locais e regionais, atletas e população itaipuense.

A 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é realizada pela Secretaria de Estado da Educação e nesta fase regional conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, através da Secretaria Municipal de Esportes e dos Colégios Estaduais do Município.

Além de Santa Terezinha de Itaipu, participam dos Jogos Escolares do Paraná Fase Regional representantes dos Municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu. São 162 equipes, 1.213 atletas e dirigentes de equipes e 141 professores envolvidos.

De acordo com o diretor presidente do IPCE, Hélio Renato Wirbiski, Santa Terezinha de Itaipu é um município pequeno, mas que possui estrutura esportiva de cidade grande. “A administração municipal de Santa Terezinha de Itaipu esta de parabéns por sediar mais um evento que incentiva a prática de esportes. O município é pequeno, mas possui estrutura esportiva de cidade grande. A limpeza e a organização de Santa Terezinha de Itaipu chamam atenção, por esse motivo, o município foi um dos escolhidos para sediar os jogos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao prefeito Cláudio Eberhard pela parceria”, destaca.

“Ficamos muito contentes com a parceria firmada entre a secretaria de esportes do estado, juntamente com o município, que proporciona esse momento para os atletas. Reunimos nos Jogos Escolares mais de 1200 atletas de diferentes municípios. Fica nosso agradecimento a administração municipal por incentivar e acreditar no esporte, isso reflete na estrutura dos complexos esportivos, o que fez com que o município fosse um dos escolhidos para sediar os jogos” acrescenta o secretário de Esportes, Remulo Ramalho.

A 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná segue até a próxima quarta-feira (19), com jogos sendo realizados simultaneamente nos Complexos Esportivos do município.