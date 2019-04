Santa Terezinha de Itaipu recebe o Campeonato de Carrinho de Rolimã

No próximo domingo (28), Santa Terezinha de Itaipu será palco das disputas de uma corrida que fez parte da infância de muita gente. É quando acontece a 9ª edição do Campeonato de Carrinho de Rolimã, organizado pelo Interact Club, com apoio da Prefeitura Municipal, através da secretaria de Esportes e Lazer.

O evento terá início às 14h, e as inscrições serão realizadas somente no dia, das 10h às 13h30. O valor das inscrições é de 2kg de alimentos por dupla, que serão doados a entidades carentes. As disputas acontecerão na Rua Alexandre Venson, esquina com a Rua 1º de Maio, nas categorias Juvenil (12 a 17 anos) e Adulto (a partir de 18 anos).

Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria e sorteio de prêmios aos participantes. Durante a competição será obrigatório o uso de equipamentos de segurança.