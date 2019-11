Santa Terezinha de Itaipu é campeã em dose dupla na Copa Italianinha

As equipes itaipuenses fizeram bonito na Copa Italianinha de Futsal. As finais foram disputadas no sábado (9), na cidade de Matelândia. A equipe Sub 11 masculina, foi campeão invicta em sua categoria vencendo Medianeira pelo placar de 3×2, nos pênaltis, enquanto que a Sub 15 feminino levou o troféu de campeã vencendo Missal pelo mesmo placar, também nos pênaltis.

Os destaques da competição ficaram por conta dos atletas Guilherme Osvisiany, no masculino, e Rafaela Boer, no feminino.

Dos 16 municípios participantes, Santa Terezinha de Itaipu foi a única cidade que ganhou duas categorias num total de cinco, além do Sub 9 que ficou em quarto lugar.