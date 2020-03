Depois do belo início de temporada, quando subiu no pódio do Troféu Ayrton Senna e venceu uma bateria da Copa São Paulo Light de Kart em Interlagos, o goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) volta às pistas neste fim de semana. Focado especialmente em sua preparação para o Campeonato Brasileiro, o piloto da equipe Russo Racing estará novamente no lendário Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Ele está de olho na liderança da categoria Cadete.

