Saiba se você tem acesso ao Cartão Comida Boa e como adquirir

Confira o passo a passo para saber se você tem direito ao cartão:

1- Você deve entrar no site https://seaso.fundetec.org.br/ ou pelo próprio portal do Município (cascavel.atend.net), na aba Cartão Comida boa.

2- Dentro do site, você vai até o quadro “Digite seu CPF”.

3- Ao colocar os números do seu CPF, o site apontará se você é um beneficiário. Caso seja, já será divulgado o agendamento para a retirada do seu cartão com data, local e horário estabelecido.