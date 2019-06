Rondonenses conquistam medalhas no Paranaense de Ginástica Rítmica

No último final de semana, em Londrina, Marechal Rondon participou do Campeonato Paranaense Individual de Ginástica Rítmica – Nível I, II e III. Os grandes destaques foram Júlia Gomes e Ana Clara, primeiro e terceiro lugar respectivamente, na disputa final por aparelho na categoria Infantil III Corda. Júlia Zimmermann ficou na quarta colocação.

Antes, porém, aconteceu a fase classificatória. Ana Clara ficou com a quarta colocação. Já a Júlia Gomes, ficou em sexto. Em oitavo, se garantiu Júlia Zimmermann. Por fim, Luana Kunzler, ficou em décimo oitavo.

As atletas foram acompanhadas da professora e coordenadora do projeto de Ginástica Rítmica, Vivian Yamamoto, e da professora Débora Souza.

O projeto conta com a parceria da Prefeitura de Marechal Rondon, AACC Copagril e Associação Rondonense de Ginástica Rítmica, com o apoio do Colégio Cristo Rei, Igreja Cristo, Jaclani Esportes, Credivel, Gê Vogel, Sooro, Tryideas Sistemas, Rui Barbosa, FarmaÚtil, Lambertti Transporte Internacional, Sicredi, Get Wiese, LL Manutenção Industrial e Kellie Bach. O objetivo principal do projeto é a inclusão social, além de procurar dar ênfase ao desenvolvimento intelectual, emocional e motor das alunas.