Rodovias do Noroeste receberão investimento de R$ 74,4 milhões

O Governo do Estado está investindo R$ 74,4 milhões em obras de rodovias da região Noroeste. Estão em andamento a duplicação da PR-323, de Paiçandu até Doutor Camargo, e a construção de uma ciclovia no município de Terra Boa, na PR-082. As obras são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A duplicação da PR-323 tem início no quilômetro 153 em Paiçandu, próximo a Maringá, e segue por 20,7 quilômetros até Doutor Camargo. O investimento é de R$ 73,4 milhões, e inclui serviços de terraplenagem, pavimentação, ligantes betuminosos, drenagem, construção de galeria celular (para canalização de córregos ou de água da chuva), sinalização, serviços complementares – colocação de cercas, passeios em concreto, e rampas de acessibilidade – e melhoria ambiental, além de viadutos e uma trincheira.

A obra beneficia diretamente cerca de 45 mil habitantes dos dois municípios. “Essa duplicação terá impacto direto na vida dos moradores de Paiçandu e Doutor Camargo, mas também para o pessoal de Maringá, Cianorte, Umuarama e várias outras cidades ligadas pela rodovia. Vamos beneficiar quem usa a via para trabalhar, quem transporta carga, quem está viajando a turismo, todo mundo” afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

SEGURANÇA – O contrato de duplicação deste trecho da PR-323 prevê a construção uma trincheira no quilômetro 158, com extensão de 14 metros; um viaduto no quilômetro 164, com 28 metros; e outro viaduto no quilômetro 171 de 33 metros de comprimento, quase no final da duplicação. As estruturas são acompanhadas por serviços de contenção específicos: solo grampeado verde e a construção de muros de arrimo.

CICLISTAS – Em Terra Boa, município de 17 mil habitantes, está em construção uma ciclovia de 2,8 quilômetros, desde o entroncamento com a PR-558, seguindo pela PR-082, sentido Cianorte, além da reperfilagem com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em um trecho de 300 metros de ciclovia já existente.

O contrato prevê ainda serviços de terraplenagem, pavimentação, ligantes betuminosos, sinalização (instalação de defensa, pintura de faixa e colocação de placas) e serviços complementares. O investimento de R$ 939,6 mil inclui a transposição de sarjetas já existentes, além de outros serviços de drenagem, como escavação de valas e instalação de sarjetas triangulares de concreto.

A nova ciclovia vai aumentar a segurança tanto de pedestres e ciclistas quanto de condutores de veículos maiores que utilizam a rodovia. “O DER executa obras e serviços não somente nas pistas, mas também em seus espaços laterais. Isso inclui serviços de drenagem, suas obras de arte correntes e a construção de ciclovias, como é o caso da PR-082, entre outras intervenções”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

SEMANA – Além de obras pontuais, o Departamento de Estradas de Rodagem também mantém programas de conservação e melhorias de rodovias. “Temos na região Noroeste uma malha rodoviária complexa que requer uma manutenção constante, complementando as obras em andamento”, diz o gerente de Operações Rodoviárias da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, Darlan de Paiva Santana.

Nesta semana, de 2 a 6 de setembro, estão em execução na regional diversos serviços:

PR-082: serviços de conservação entre Engenheiro Beltrão e Terra Boa; limpeza de bueiros da ponte sobre o Rio Corumbataí até Quinta do Sol; recomposição de sarjeta de Fênix a Quinta do Sol.

PR-317: roçada manual entre Iguaraçu e Santa Fé.

PR-323: roçada manual entre o distrito de Água Boa e Cianorte.

PRC-369: roçada manual de Bom Sucesso a São Pedro do Ivaí; recomposição de sarjeta de Bom Sucesso a São Pedro do Ivaí.

PR-455: limpeza de bueiros de Marialva até a localidade de Aquidaban.

PR-457: roçada manual de São Pedro do Ivaí até a ponte sobre o Rio Ivaí.

PR-463: fresagem e remendo com CBUQ em pontos críticos entre Nova Esperança e Uniflor.

PRC-466: roçada manual do entroncamento com a BR-369 até a ponte sobre o Rio Bom.

PR-498: roçada manual da ponte sobre o Rio Ivaí até o entroncamento com a PR-082; limpeza de sarjeta de Presidente Castelo Branco até o entroncamento com a PR-554.

PR-542: limpeza de canaleta entre Nossa Senhora das Graças e Colorado.

PR-552: recomposição de sinalização vertical do entroncamento com PR-317 até Doutor Camargo; cadastro de bueiros físicos de Mandaguaçu a São Jorge do Ivaí.

PR-554: cadastro de bueiros físicos do entroncamento com a PR-323 até o entroncamento com a PR-498.

REGIONAIS – Estas obras e serviços são executados e acompanhados pela Superintendência Regional Noroeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, com sede em Maringá. A mesma superintendência também é responsável pelo Escritório Regional Centro, com sede em Campo Mourão, Escritório Regional Caiuá, com sede em Paranavaí e Escritório Regional Entre Rios, com sede em Cruzeiro do Oeste.

Atualmente o DER/PR conta com cinco superintendências e 14 escritórios regionais com obras e serviços de conservação e de melhorias em andamento.