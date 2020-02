Robert Scheidt crava vaga em Tóquio 2020 e quebra recorde

Rio de Janeiro – Perto de completar 47 anos de idade, o velejador Robert Scheidt confirmou nesta semana, na quarta-feira (12), uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, na classe Laser. Maior medalhista olímpico da história do País, com dois ouros, duas pratas e um bronze, ele está em 29º lugar no Campeonato Mundial, que está sendo realizado em Miami (EUA), mas já confirmou seu lugar na Olimpíada.

No ano passado, Robert Scheidt ficou em 12º lugar no Campeonato Mundial da classe Laser e conseguiu dar um passo gigantesco para a vaga olímpica, já que o índice técnico estipulado pela Confederação era ser top 18. Porém, ainda havia uma chance dele não se classificar: algum brasileiro ir ao pódio no Mundial deste ano, que está sendo realizado em Miami. Além de Scheidt, o único brasileiro presente no evento é Gustavo Nascimento, que está em 84º lugar não tem mais chances de ir ao pódio.

Assim, o veterano participará de sua sétima Olimpíada e quebrará um recorde, já que nenhum atleta brasileiro jamais competiu em tantas edições. A jogadora de futebol Formiga deve igualar esse recorde, já que é um dos destaques da seleção brasileira que está classificada, mas ainda não teve sua convocação confirmada. Rodrigo Pessoa, do hipismo, e Jaqueline Mourão, do ciclismo, também brigam para chegar a tal número.