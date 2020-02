O polonês Robert Kubica volta a defender a BMW. Depois de ter disputado a Fórmula 1 ano passado pela Williams, ele vai correr nesta temporada no DTM. Kubica reata parceria com a BMW depois de muito anos. Foi a marca bávara que bancou o começo da carreira do polonês, culminando na estreia na Fórmula 1 em 2006. Robert seguiu na mesma equipe até o fim de 2009, quando a montadora decidiu deixar a categoria.

