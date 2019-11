Revisão dos cálculos nas tarifas de pedágio levará seis meses, diz DER

Reportagem: Josimar Bagatoli

Curitiba – Os dois erros apontados pela Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná) no cálculo das tarifas de pedágio nos últimos 20 anos serão verificados por uma empresa contratada pelo DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem).

A recomendação será acatada pelo órgão que, após denúncias de corrupção, ressalta a necessidade de reconstrução da confiança: “Buscamos dar maior transparência. Vamos contratar uma empresa externa que será acompanhada pelos servidores do DER para que defina se o cálculo feito pela Agepar é correto ou não. Se for realmente correto, aplicaremos as medidas nas concessões”, afirma o diretor-geral do DER, Fernando Furiatti Sabóia.

Apesar de concordar com o pente-fino, o órgão estadual não cumprirá o prazo de 30 dias dado pela Agepar no fim de outubro. “Em menos de seis meses não conseguiremos entregar esses cálculos”, admite o diretor-geral do DER.

Nas propostas das concessionárias constavam diferentes parâmetros, entre eles a regra de depreciação – remuneração para compensar um investimento, considerando a perda de valor ao longo do tempo. Tudo isso altera o fluxo de caixa e afeta a TIR (Taxa Interna de Retorno): cálculo de rentabilidade do investimento. A alteração contratual por aditivo em 2000 mudou essa conta sem base legal. Ao verificar as planilhas para a finalização dos contratos, a Agepar constatou a possibilidade de erro, que, se confirmado, pode ter gerado um prejuízo bilionário aos usuários.

Furiatti não arrisca valores, mas confirma que, assim que tiver os dados em mãos, haverá a comparação com os apontamentos da Agepar. “Se houver constatação de cálculo errado, vamos requerer o reequilíbrio da tarifa do pedágio”, antecipa.