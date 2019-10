Resumo semanal das novelas de 5 a 12 de outubro

Vivi tem lembranças que a deixam intrigada

Em A dona do pedaço, memórias da infância de Vivi (Paolla Oliveira) virão à tona durante o reality show de confeiteiros de A Dona do Pedaço. A influenciadora digital será jurada da competição, e Maria da Paz (Juliana Paes) estará entre os candidatos. Toda vez que vir a boleira com a colher de pau batendo a massa de um bolo, a blogueira terá um déjà-vu. Os fragmentos de uma visão reveladora do passado deixarão a musa da internet muito perturbada.

Éramos seis

Sábado, 5 de outubro

Afonso salva Julinho e Lola o agradece. Lola se surpreende com a visita de Benedita. Alfredo ameaça Carlos e Lola o castiga. Júlio elogia Carlos e reclama de Alfredo para Lola.

Segunda-feira, 7 de outubro

Carlos confronta o irmão quando ele chega em casa escondido. Olga pensa em Zeca. Dona Maria se preocupa com a ida de Zeca para São Paulo. Shirley culpa Alfredo pela invasão ao armazém e Afonso a repreende. Júlio chega em casa com Almeida, e Lola reclama da surpresa. Clotilde fica nervosa na presença de Almeida.

Terça-feira, 8 de outubro

Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida. Lola não consegue falar com Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado com os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

Quarta-feira, 9 de outubro

Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma visita inesperada. Benedita revela a situação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de castigar Alfredo, que foge de casa.

Quinta-feira, 10 de outubro

Júlio vai com Almeida e o delegado identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe um telefonema misterioso. Assad gosta de saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley desmaia ao atender um telefonema.

Sexta-feira, 11 de outubro

Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa e fica transtornada. Júlio beija Marion. Clotilde se encanta com Almeida. Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.

Sábado, 12 de outubro

Almeida recebe uma intimação judicial. João aparece no armazém e Shirley se desespera. Zeca avisa a Neves que voltará para Itapetininga. Clóvis cumprimenta Virgulino ao vê-lo chegar ao hotel. Olga vai atrás de Zeca e é abordada por um ladrão.

Bom sucesso

Sábado, 5 de outubro

Mário se frustra ao perceber que o carro de Diogo está intacto. Nana repreende Thaíssa e Felipe. Nana revela a Diogo que ficou com Mário, e os dois se reconciliam. Evelyn fica triste ao ver Thaíssa e Felipe se beijando.

Segunda-feira, 7 de outubro

Nana fica desarmada diante da justificativa do pai para a permanência de Mario na Editora. Marcondes assume o lugar de Ramon, que é expulso da quadra pelo juiz durante o jogo. Com os cabelos cortados, Gabriela entra no lugar de Patrick e faz uma cesta.

Terça-feira, 8 de outubro

O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Ramon ajuda Paloma na confecção dos vestidos.

Quarta-feira, 9 de outubro

Paloma fica surpresa com a visita de Sofia e Jorginho. Sofia presenteia Peter com um celular. Batista entrega a Paloma a coleção popular de clássicos da Prado Monteiro, a mando de Alberto. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

Quinta-feira, 10 de outubro

Nana pede a Mario para sair de sua casa, depois que Sofia afirma que a mãe gosta do editor. Paloma e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para serem seus padrinhos de casamento. Em seu delírio, Alberto pede a Cecília que o leve para perto dela.

Sexta-feira, 11 de outubro

Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. Ramon repara que Paloma ainda está ligada a Alberto. Paloma comenta com Ramon que teve um mau pressentimento. Sofia pede a Nana que seu presente de Natal seja a volta de Paloma.

Sábado, 12 de outubro

Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma de volta. Paloma decide ir até a casa de Alberto com Nana. Yuri desiste de Gisele quando sabe que ela tem um amante. Alberto fica emocionado ao acordar e ver Paloma a seu lado.

A dona do pedaço

Sábado, 5 de outubro

Jô destrata Vivi e Ava a demite. Antero orienta Régis e afirma que Camilo está atrás dele. Britney enfrenta Fabiana. Jenifer se despede de Rael e decide voltar a viver com sua família na Bahia. Kim despista Berta para que Vivi e Chiclete se encontrem. Cássia conhece Lauro.

Segunda-feira, 7 de outubro

Fabiana obriga Sueli a ajudá-la contra Maria da Paz. Lauro intimida Cássia. Camilo ameaça Vivi. Gladys aconselha Lyris e Agno sobre Cássia. Jô e Téo se amam. Maria da Paz se aconselha com Amadeu. Fabiana tenta descobrir com Jô o nome do credor de Maria da Paz.

Terça-feira, 8 de outubro

Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia Maria da Paz ao credor. Matilde não consegue falar sobre Maria da Paz para Joana. Sabrina e Jô discutem e Jô perde o emprego. Amadeu ajuda Maria da Paz a negociar sua dívida.

Quarta-feira, 9 de outubro

Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira para ela contar para Téo. Maria da Paz pede que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu novo emprego na feira.

Quinta-feira, 10 de outubro

Carmelinda conta para Téo onde Jô está trabalhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana convence Abel a se inscrever no concurso de bolos. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno. Régis usa o dinheiro que tirou do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.

Sexta-feira, 11 de outubro

Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock com seu celular. Régis se endivida no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um pressentimento. Jô perde o emprego. Régis se assusta quando o agiota o procura na importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.

Sábado, 12 de outubro

Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Jô se vangloria para Carmelinda de sua atuação com Maria da Paz. Berta descobre a farsa de Beatriz e flagra Vivi e Chiclete juntos. Jô se surpreende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece.