Resumo das novelas do dia 9 de outubro de 2019

Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete

Em Bom Sucesso, o time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o namoro com Gabriela, acusando-a de ser a responsável por ele ter perdido a oportunidade de jogar basquete no exterior. Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete. Mário assiste a Silvana gravar o último capítulo da novela, quando acontece um acidente com a atriz.

Malhação

Rita conta para Rui que está namorando. Vânia incentiva Madureira a esquecer Carla. Rui questiona Rita sobre a filha. Madureira vê Carla e Marco juntos. Raíssa, Jaqueline e Anjinha temem que Filipe se encontre com Rui. Rita e Lígia têm uma audiência com o juiz. Marquinhos implica com Nanda por causa de suas notas. Nanda pede ajuda a Raíssa. Camelo avisa a Raíssa e Nanda que elas serão a atração principal de um show organizado pela associação de comerciantes. Thiago acusa de roubo um menino em situação de rua. Carla proíbe Raíssa de se apresentar no show. Lígia fala para o juiz sobre sua preocupação com o pai biológico de Nina. Rui vai ao hospital onde Nina foi deixada.

Éramos seis

Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma visita inesperada. Benedita revela a situação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de castigar Alfredo, que foge de casa.

A dona do pedaço

Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Britney exige que Fabiana se retrate com ela. Alex explica o trabalho na boate para Jô. Zé Hélio ajuda Maria da Paz a se inscrever no concurso. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira para ela contar para Téo. Régis recebe a intimação para o divórcio e fala com Maria da Paz. Camilo apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda arruma um emprego para Jô. Maria da Paz pede que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu novo emprego na feira.

SBT

As aventuras de Poliana

Sophie recebe uma advertência da escola devido ao episódio ocorrido com seu braço. Débora pega Feijão escondido e o abandona sozinho. Nancy se inscreve em uma vaga para trabalhar na cantina da Ruth Goulart. João dá conta do sumiço de Feijão e passa a procura-lo. Joana e Sérgio tentam recuperar o equipamento de filmagem que Luigi vendeu para Eric, e entram em contato com o pai do menino. João pede a ajuda a seus amigos e mobiliza todos na busca por Feijão. Durval descobre que Luciano é ex marido de Cláudia. Débora se oferece para procurar Feijão. Ester encontra a coleira de Feijão em uma lata de lixo. Sérgio conversa com o pai de Sérgio, e percebe que ele é um velho conhecido seu.

Cúmplices de um resgate

Joel faz Omar pedir desculpa para todos. O padre pede para o garoto ir se confessar e frequentar a missa aos domingos. Rebeca pede um tempo no namoro com Otávio para poder priorizar Manuela. Ela diz que também ficou abalada com que as mulheres contaram para elas por isso precisa pensar com calma. Otávio fica triste, diz que não acredita em tempo, mas que fará o que ela está pensando. Tomás vai até a casa dos pais de Safira e inventa que precisa entregar um documento para ela, em mãos. Aurora e Fortunato explicam que ela chegará mais tarde.

RECORD

Topíssima

Bruno caminha ao lado do caixão de Gonçalo no cortejo fúnebre. Minha Flor e Mão de Vaca pedem para falar com Sophia sobre o reitor. Pedro marca um encontro com Edison. O rapaz pede uma nova oportunidade à doutora Vera, mas ela se recusa a ajuda-lo. Mão de Vaca e Minha Flor falam sobre a investigação contra Paulo Roberto. Gabriela visita Rafael no hospital. Edevaldo diz para Graça que os suspeitos de terem incendiado o restaurante foram encontrados mortos. André discute com Thaís. Sophia questiona Lara pelo encontro com Edison. Pedro encontra com o rapaz e pergunta se ele se juntou a Bruno.

O rico e Lázaro

Joana consola Ebede-Meleque. Asher segue lutando com Touro. Lior pede para Deus ajudar Asher. Zac diz que o amigo sempre lutou bem. Joana se despede de Ebede-Meleque. Shag-Shag torce para Asher. Joana pensa em seu grande amor. Asher se recusa a matar o adversário. Nebuzaradã, então, avisa que o hebreu deverá morrer. Impulsivamente, Zac grita desesperado. Joana acorda chamando Asher.