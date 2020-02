Resumo das novelas do dia 5 de fevereiro de 2020

Luna, Alexia e Kyra descobrem que estão mortas para despistar bandidos

Em “Salve-se quem puder”, Alan diz a Tarantino que o desaparecimento de Alexia está piorando a situação de Ignácio. Alexia/Josimara agradece Zezinho por ter cuidado dela e finge não se lembrar do beijo que deu no rapaz. Júnior e Bia tentam animar Agnes. Ivo comunica a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que, para manter suas famílias vivas, foi necessário confirmar a morte das três para despistar os bandidos. Juan pede satisfações a consulesa sobre a morte de Luna/Fiona. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara se unem para enfrentar a dificuldade da situação.

Malhação

Filipe diz a Rita que precisa alertar Lígia. Madureira conversa com Lígia sobre Nina e Rita. Joaquim se incomoda ao ver Rita no quarto de Nina, e Filipe confronta o pai. Neide convoca as duas chapas do grêmio para uma conversa. Fafi flagra Andressa e Henrique se beijando. Regina assume as contas da casa. Guga pede que Max aceite receber ajuda. Milena leva Daniel para conhecer sua antiga escola. Viana garante a Rita que, com a prova do suborno de Isaura, ela ganhará a guarda de Nina.

Éramos seis

Carlos aceita viajar com Inês. Genu se preocupa com a integridade de sua família, por conta das manifestações políticas. Clotilde não consegue contar a Lola sobre sua gravidez. Isabel se encontra com Felício. Marcelo convence Carlos a conversar pessoalmente com Felício. Lúcio, Virgulino, Tião e Nero se dirigem à manifestação. Lola se preocupa com Alfredo. Isabel garante a Lola que não desistirá de seu romance com Felício. Inês se prepara para sua viagem com Carlos. Lola tem um mau pressentimento. Carlos é atingido por um disparo da polícia contra os manifestantes.

Amor de mãe

Davi comemora o sucesso de seu protesto. Lurdes pede ajuda a Betina para encontrar Tânia. Miranda e Natália apoiam Vitória, que teme por seu futuro. Raul sente saudades de Vinícius. Álvaro sofre por causa de Verena. Vitória termina o relacionamento com Davi. Ryan se embriaga e acaba lançando uma nova música. Vitória se mobiliza para conseguir uma ação coletiva contra a PWA. Betina descobre que Tânia faleceu e tenta falar com Eunice, sua irmã. Nicete diz a Vitória que não prejudicará Álvaro. Álvaro exige que Lucas encontre Verena. Álvaro declara guerra contra Vitória.

SBT

As aventuras de Poliana

Em busca de algumas informações, Luisa tenta reencontrar algum membro da Trupe Vagalume. Eric, Poliana e Filipa vão até a casa de João para finalizar o trabalho. Gleyce apresenta Mosquito para as integrantes do CLP. Débora pede para Mosquito não contar nada sobre os negócios que fez ela com Rato no passado. Nancy se queixa por nunca ter ido a casa de Waldisney. Débora aproveita o ao vivo do CLP para difamar a imagem de Marcelo para todos. Na O11O, Jeff fica indignado com a maneira com que é tratado por Roger. Bento descobre que João é o verdadeiro sobrinho de Ruth.

Cúmplices de um resgate

Otávio diz que ama Rebeca e tenta se reconciliar. Os dois se beijam, mas Nina chega e atrapalha o envolvimento. Giuseppe e Nico estão sem dinheiro para voltar ao vilarejo e não lembram nem o número do telefone de ninguém para pedir ajuda. No vilarejo, Fiorina fica aflita pela demora do marido. Safira vai até a gravadora e agradece Geraldo por ter doado sangue para Priscila. No hospital, Aurora e Fortunato contam para Joaquim que os médicos diagnosticaram um distúrbio alimentar em Priscila, princípio de anorexia e, por isso, pedem a ajuda dele para convencer a garota a se alimentar.

RECORD

Amor sem igual

Tobias barra a presença da irmã no local. O empresário gosta do desempenho dos jovens atletas e pede para comer em um lugar diferente. Tobias o convida para o Mercadão. José Antônio espera por Donatella. Fernanda vê Tobias saindo com o empresário e os seguem. Maria Antônia usa Hugo para treinar as dicas dadas por Poderosa. No Mercadão, José Antônio fica animado com a presença de Donatella. Peppe pergunta a Seu Ernani se passou no teste. Tobias flagra Donatella no boxe de queijos conversando com José Antônio.

O rico e Lázaro

Elga reclama do comportamento das gêmeas. Zelfa aconselha Zac a esquecer Joana, mas ele não a escuta. Matias acerta um soco em Ebede-Meleque e manda o rapaz ficar longe de Gadise. Daniel se declara para Lia. Zelfa fica preocupada com Zac. Matias se apavora ao descobrir que Asher está vivo. Joana sai para dar uma volta sozinha. Nabucodonosor conversa com Aspenaz e cogita a hipótese de ter tido um filho fora do casamento. Zac procura por Joana. Com ciúmes do irmãozinho, Davi vai até o local onde Nabor está dormindo e pega uma almofada. Zac pede para falar com Asher.