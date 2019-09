Resumo das novelas do dia 24 de setembro de 2019

Maria da Paz inaugura sua nova confeitaria

Em “A dona do pedaço”, Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock exige que Paixão marque uma revanche da luta. Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. Téo comenta com Rock e Agno sua desconfiança sobre Fabiana e Jô. Maria da Paz inaugura sua confeitaria. Agno pensa em afastar Joana de Rock. Jô ameaça disparar contra Fabiana, que empurra a moça contra a janela.

Malhação

Filipe tenta convencer Rita a acatar a condição de Lígia. Nanda agradece Cléber por ajudá-la a afastar João Estrela. Raíssa descobre que ela e Nanda terão que cantar novas músicas em suas apresentações. Nanda implora para que Cléber componha uma nova música para ela, contrariando Anjinha. Lígia e Joaquim temem a aproximação de Rita e Nina. Tatoo diz a Raíssa que ela é a única pessoa que pode fazer Camelo voltar a compor. Jaqueline sente ciúme de Thiago com Sophia. Anjinha se sente rejeitada por Cléber. Lígia faz o parto de Cibele. João Estrela seduz Nanda e insinua que pode ajudar a menina na final do concurso.

Órfãos da terra

Resumo dos últimos capítulos não divulgado pela emissora.

Bom Sucesso

Alberto explica a Marcos que, caso não demitisse Paloma, ela poderia ser presa. Paloma aceita a proposta de emprego de Eric. Sofia mostra a Alberto a foto de Eric com a família de Paloma, enviada por Peter. Alberto encontra o original do livro escrito por Eric. Marcos obriga Diogo a enviar o vídeo dos bandidos para ele. Alberto conta a Sofia que não leu o livro de Eric, e assume ter vergonha do que fez. Ramon diz a Paloma que Alberto e Eric querem usá-la. Marcos flagra Felipe e Evelyn se beijando na editora. Nana se assusta ao acordar na casa de Mário, sem saber se dormiu com o editor.

SBT

As aventuras de Poliana

Ao ler o recado enviado pelas crianças do Clubinho, Ester consegue sair de casa e vai atrás de seus novos amigos. Luisa recebe a notícia de que sua casa será leiloada caso não quite sua dívida. Mirela sofre uma queda ao andar de cavalo e é levada ao hospital às pressas. Luisa e Durval pensam em opções para sanar suas dívidas. Mário conhece a “Estrela de Vetherna” pessoalmente, e ele a leva para o Clubinho. João mobiliza seus amigos para ajudarem Poliana e sua família a não perder sua casa. Raquel avisa Jerry que não irá mais ao show que haviam combinado. Pressionada por Jeff, Brenda combina um encontro entre ele e sua mãe. Marcelo pede para Glória ajudar Luisa financeiramente.

Cúmplices de um resgate

A família de Manuela chama um médico que diz que a menina sofreu um trauma e precisa de repouso. Nina sugere fazer um culto de ação de graças. A notícia se espalha pelo vilarejo. Mateus avisa aos irmãos Vaz pelo celular. Otávio liga para a empresa e conta o que aconteceu para Lurdinha. Regina diz para Geraldo que vai visitar o vilarejo quando a poeira abaixar. Frederico conta sobre o reaparecimento de Manuela para todos no escritório.

RECORD

Topíssima

Andrea tenta arrastar Madalena e é encontrada por Fernando. Gabriela tenta achar uma forma de conseguir sair da laje. Bruno chega no local e descobre que Formiga está lá dentro. Paulo Roberto observa, disfarçado. Gabriela consegue improvisar uma tábua, mas Rafael não consegue passar. Paulo Roberto se desespera ao saber que Rafael está no local e pede a ajuda de Pedro. Madalena agradece a ajuda dada por Andrea e Fernando. Sophia pega o binóculo para observar Antonio e se surpreende ao ver o restaurante pegando fogo. Rafael acaba perdendo a consciência.