Resumo das novelas do dia 22 de novembro de 2019

Yuri pede Gisele em namoro

Em “Bom Sucesso”, Paloma sente ciúmes da relação de Alberto com Vera. Alice conta a Paloma que se inscreveu no concurso de novos autores da Prado Monteiro. Nana sugere a Diogo que ambos façam terapia de casal. Francisca avisa a Alice e Waguinho que eles foram selecionados para a próxima fase do concurso. Vicente elogia Gabriela e Patrick no treino. Gabriela festeja ao saber que haverá um time feminino no campeonato de basquete. Yuri pede Gisele em namoro. Nana chega à falsa sessão de terapia.

Malhação

Filipe diz a Rita que Rui está usando Nina para se aproximar dela. Cléber diz que não confia mais em Anjinha. Raíssa não consegue se decidir sobre sua viagem. Camelo aconselha Tatoo a se desculpar com Anjinha e Cléber. Carla comenta com Raíssa que acredita que Camelo se afastou para não influenciar em sua decisão. César estuda com Jaqueline, que se irrita com o pai. Marco procura Carla, que afirma mais uma vez que o relacionamento dos dois acabou. Marco faz uma surpresa para Carla, e os dois se beijam. Marco revela que se afastará do trabalho de policial nas ruas. Raíssa confronta Camelo. Filipe se revolta quando Rita o convida para ir à inauguração do bar de Rui.

Éramos seis

Lola e Júlio disfarçam sua situação perante Emília. Julinho repreende o comportamento de Soraia, que é elogiada por Karine. Lola tem uma conversa franca com Emília. Julinho pede a mão de Lili em namoro para Virgulino. Júlio se empolga com o chamado de Emília para uma visita e Lola se preocupa com o excesso de confiança do marido. Zeca explica a Olga que foi Emília quem o obrigou a levar Justina para casa. Isabel e Lúcio decidem se reaproximar. Júlio pede desculpas a Alfredo e reconhece o valor do filho. Carlos fica confuso com seus sentimentos por Inês e Mabel. Genu vê Júlio na rua e alerta Lola. Soraia descobre que Julinho está namorando Lili. Júlio questiona Assad sobre uma possível sociedade. Lola implora que Emília ajude Júlio. Inês sente saudade de Carlos. Mabel e Carlos se beijam.

A dona do pedaço

*Resumo do último capítulo não divulgado pela emissora.

SBT

As aventuras de Poliana

Após descobrir que Luisa está na casa de Pendleton, Marcelo tem uma séria conversa com a namorada. Para se vingar de Filipa, Guilherme conta a João que a irmã está interessada nele. Yasmin, Gael e Benicio bagunçam toda a casa antes da chegada dos interessados em aluga-la. Glória descobre que OTTO foi retirado da presidência da O11O e questiona Roger. Roger diz que Glória passou suas ações da O11O para o filho, mas não consegue se lembrar devido ao seu problema de memória.

Cúmplices de um resgate

Os italianos falam sobre o que acontecerá com a sapataria e a sorveteria quando morrerem, pois Pedro optou pela veterinária e Téo não teria condições. Bira e Letícia finalmente saem juntos para ir ao cinema. Bira diz para a secretaria que lhe ama, mas a mulher não gosta e diz que isso não se diz no primeiro encontro. Téo conta para Manuela (Isabela) o que escutou da conversa dos pais e é consolado e motivado pela menina. Joel procura Omar no vilarejo. Téo tenta preparar sorvete sozinho, mas enfrenta dificuldade e corta o dedo sem querer. Joel vai na casa de Mateus e pergunta para o garoto onde está Omar.

RECORD

Topíssima

Pedro estranha o comportamento de Edevaldo. Canarinho é perseguido por Airton. Yasmim procura Beatriz e avisa que Lara deixou um apartamento para Rafael. Ela avisa que Lara gostaria que o rapaz não estivesse no Brasil quando descobrisse que o pai é um bandido. Canarinho chega no local marcado e deixa o dossiê por ali. Ele retorna para o táxi. Airton aproveita e pega o dossiê. André chega no mesmo momento e quase é atropelado. O delegado aponta a arma para o impostor.

O rico e Lázaro

Evil procura o rei e chama Daniel para falar sobre o roubo nas contas do palácio. Zac chega em casa e se recusa a jantar na presença de Fassur. Dana incentiva o noivado de Joana e Zac. Sadraque chega para observar Dalila durante a noite. Ebede chama Gadise para uma conversa. Sammu-Ramat inala o incenso e tem alucinações. Sadraque percebe que Dalila é sonâmbula. No alojamento, uma escrava ameaça Lia com uma faca.