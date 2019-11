Resumo das novelas do dia 21 de novembro de 2019

Júlio descobre sobre a falsa quitação da casa

Em “Éramos seis”, Júlio descobre a mentira de Lola e seus filhos, e Alfredo apoia a mãe. Carlos e Mabel se divertem. Lúcio beija Isabel e Julinho flagra os dois. Alfredo revela aos irmãos que Júlio já sabe sobre a falsa quitação da casa. Emília diz que decidiu aceitar a oferta de Zeca para abrigar Justina. Afonso conforta Lola. Lili conta a Virgulino que Julinho a pedirá em namoro. Isabel conversa com Clotilde sobre Lúcio. Marcelo estimula Carlos a se encontrar com Mabel. Mabel convida Carlos para ser seu acompanhante nas aulas de dança. Com a ajuda de Karine, Soraia atrapalha o compromisso de Julinho com Lili e beija o rapaz. Lola tenta impedir Júlio de se embriagar no momento em que Emília chega.

Malhação

Jaqueline intercede por Rita e afirma que Anjinha precisa contar a verdade para Cléber. Nanda insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. Madureira conversa com Marco sobre Carla. Camelo finge que deseja terminar o namoro com Raíssa, e desabafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para estudar. Rui pensa em pressionar Isaura para mudar seu depoimento, e Rita não gosta. Rui beija Rita, e Leila vê. Anjinha sofre sem conseguir contar para Cléber sobre o beijo de Tatoo. Regina cuida de Guga. Leila revela a Lara que viu Rui beijando Rita. Cléber decide se afastar de Anjinha. Filipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui.

Bom Sucesso

Peter conta a Alberto que Paloma e Marcos estão namorando. Léo fica nervoso por ter beijado Toshi. Francisca sente ciúmes de Ramon ao vê-lo dançando com Paloma no ensaio da escola de samba. Bezinha conta a Nana que Mário e Silvana estão noivos. Paloma e Marcos ficam constrangidos quando Alberto avisa que já sabe do namoro do casal. Gisele dá o cartão de visitas de Marcela Klein para Nana. Paloma observa a cumplicidade de Alberto e Vera lendo poesia.

A dona do pedaço

*Penúltimo capítulo não divulgado pela emissora.

SBT

As aventuras de Poliana

Luisa começa a estranhar o comportamento de Ester. Glória e Marcelo retornam de viagem. Débora conta para Marcelo que Luisa está morando com Pendleton, mostra as fotos que tirou escondida e mente ao dizer que os dois estão juntos. Bento se machuca durante a aula de Iure devido a uma falha em sua nova perna mecânica. Após falsificar a assinatura de Glória, Roger convoca uma reunião com os acionistas para informar sobre a destituição de Pendleton da O11O.

Cúmplices de um resgate

Priscila inventa um fã-clube falso insinuando que Joaquim namora com Priscila, o “Joscila”. Joaquim fica bravo ao saber disso. Enquanto isso, Manuela conta para Tuntum sobre o fã-clube “Joela”, que fizeram para ela e Joaquim. Regina telefona para Priscila e conta que terá aula de dança na casa de Isabela. Dinho pede para os irmãos Vaz autografarem o CD da banda. O porteiro decide presentear Helena com o CD que era de Meire, mas a síndica descobre tudo e fica enfurecida.

RECORD

Topíssima

O cachorro Trombada é cuidado por um mendigo. Clementina se diz decepcionada com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Sophia é levada para a cela. Taylor diz acreditar que Pedro matou Lara. Antonio vai até a casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Mariinha. Zeca perdoa Fernando. André segue para a casa de Bruno e diz já saber a verdade sobre o dossiê.

O rico e Lázaro

Beroso fica nervoso ao saber que Absalom entregou as contas das encomendas de armas para o governador. Rebeca se irrita ao ouvir Zac culpando Shag-Shag. Abednego visita Lia e Naomi. Absalom encontra com Zac e avisa que Beroso quer vê-lo. Gadise procura Ebede e revela estar grávida de Matias. Beroso encontra com Sammu-Ramat e revela seu esquema com Chaim. Ele avisa que Daniel precisa morrer. Zac pergunta se Asher já decidiu se quer ou não que Joana saiba que ele está vivo.