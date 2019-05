Resumo das novelas do dia 21 de maio de 2019

Maria foge para São Paulo

Em “A dona do pedaço”, Rael, filho de Ticiana, alerta a família sobre a fuga de Maria. Miroel, Ticiana e Vicente procuram Maria pela igreja. Aírton e Josiane levam a afilhada Maria para a rodoviária. Ademir se enfurece com Evelina por organizar a fuga da filha. Miroel manda Vicente eliminar Virgínia e Fabiana. Evelina brinca com Zenaide e as netas na frente de casa. Vicente captura Fabiana. O médico de Amadeu informa a Nilda que ele pode não voltar a andar. Aírton deixa Maria na rodoviária, no ônibus que parte para São Paulo.

Malhação

Daniel vê quando Carla é ameaçada pelos bandidos no Baixadas e avisa à polícia. Rita conta para Raíssa sobre seu falso namoro com Guga. Marco tenta convencer os bandidos a se entregarem. Cléber pede que Anjinha conte sobre eles para seu pai. Os bandidos se rendem, e Carla agradece Marco. Lara pede que Aparecida a alerte caso Filipe deixe Rita se aproximar de Nina. Camelo culpa Tatoo pelas pichações no colégio. Filipe mostra a Rita os vídeos antigos de Nina.

Órfãos da terra

Dalila encontra Paul e comemora a evolução de seu plano. Rania estranha o comportamento de Miguel. Marie se preocupa ao deixar Martin sair com Cibele. Almeidinha lamenta sua discussão com Zuleika. Camila vê Dalila deixando o quarto de Paul e a segue pelo hotel. Ester se preocupa com Abner e pede a ajuda de Bruno.Elias confidencia a Caetano seu romance com Helena. Cibele leva Martin ao centro de refugiados. Dalila/Basma encontra Jamil e Laila.

Verão 90

Herculano se revolta com a desconfiança de Janaína e suspeita de que Jerônimo está envolvido no roubo da receita. Herculano decide terminar o relacionamento com Janaína. Lidiane tenta convencer Jofre a prejudicar Figueirinha. Floriano tenta acalmar Álamo, que está convencido de que a Top Wave irá acabar. Jerônimo comemora com Vanessa o término do namoro de Herculano com Janaína. Diego e Candé se entendem. Mercedes providencia a inclusão de Jerônimo na sociedade da PopTV. Manu aceita o convite de Jerônimo para jantar em sua casa, mas não conta a João. Jerônimo beija Manu.

SBT

As aventuras de Poliana

Verônica mostra a casa para Vini, Lindomar e Arlete, enquanto Roger fica furioso. Waldisney conta a Jeff que o segredo que Ciro estava escondendo tem a ver com Pendleton. Roger, aos berros, expulsa os hóspedes de Verônica. Gleyce sofre com falta de dinheiro. Kessya conta a ela sobre a possibilidade do concurso. Verônica, Branca, Gui, Raquel e Mirela armam um plano para o CLP ajudar Gleyce e Arlete. Guilherme, furioso, briga com Roger por ele ter expulsado a família de Vinícius de casa.

Cúmplices de um resgate

Omar mente para o pai e diz que Mateus inventou tudo para prejudicá-lo por ter inveja. Meire conta para Dinho que acha que o garoto que entrou no apartamento é um rapaz perigoso e que acredita que André é a cabeça da gangue (os irmãos Vaz). Isabela conta para Joaquim, Julia e Felipe que Priscila está próxima de Regina, por isso precisam tomar cuidado com ela. Nair conta para Nina que Omar é o cão em pessoa, o oposto do pai. Sabrina e Omar fazem amizade na escola.

RECORD

Jezabel

Barzilai entra em casa, cansado e frustrado. Dido percebe que Barzilai não comeu no banquete e oferece preparar algo para ele. Dido se insinua para Barzilai que a recusa. Jezabel pergunta à Aisha se ela não vai comer. Hannibal diz a Etbaal que seu neto está bem. Safate e Tadeu se despedem de Acabe e diz que precisam ir embora. Safate diz a Tadeu que Obadias será interrogado pelo rei e pela princesa pensando que disseram a ele o paradeiro de Elias. Acabe anuncia a todos que o templo de Baal ficará pronto em breve e que ele e Jezabel começarão os preparativos para a cerimônia do casamento.