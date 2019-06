Resumo das novelas do dia 18 de junho de 2019

Miguel se afunda em dívidas de jogo no cassino de Paul

Em “Órfãos da terra”, Paul ameaça Camila. Almeidinha revela por que Helena quis denunciar Elias. Helena expulsa Dalila/Basma de seu quarto. Davi se declara para Cibele. Paul incentiva Fauze a ficar com Santinha. Paul convida Miguel para ir ao cassino. Cibele e Benjamin explicam para Bruno por que desconfiam de Dalila/Basma. Rania questiona Missade sobre Elias. Bruno e Marie se beijam. Dalila/Basma beija Jamil. Miguel perde muito dinheiro no cassino, e Robson lhe oferece um empréstimo.

Malhação

Lara não deixa Rita falar com Filipe. Anjinha convence Marco a aceitar jantar com Cléber. Lígia teme que Filipe ainda esteja envolvido com Rita. Carla culpa Tadeu pelo resultado da audiência. Anjinha acerta os detalhes do jantar com Marco. Rita e Tadeu se preocupam com o sumiço de Isaura. Martinha não gosta quando Meg insinua que Filipe pode estar interessado em Rita. Tadeu fala para Thiago que tentará encontrar Isaura. Rita lembra do dia em que deu à luz. Tadeu sugere que ele e Rita sequestrem Nina.

Verão 90

João garante a Magaiver que falará com Giovanna para acompanhá-lo na delegacia. Mercedes avisa a Murilo que Figueirinha falhou. Jerônimo perde na mesa de jogo. Manu e João constatam que Morvan não fez um bom serviço. João convence Manu a deixar que Morvan faça a reparação. Murilo conta a Jerônimo que Mercedes tentou eliminar Magaiver. Jerônimo persegue Magaiver. Tânia devolve a Gisela o dinheiro que Mercedes lhe deu. Mercedes pressiona Vanessa. João não encontra Magaiver. João e Manu tomam conhecimento do acidente de Magaiver por meio de Moana. Jerônimo sofre ao ver Vanessa beijando Quinzinho.

A dona do pedaço

Cosme acerta os detalhes com Chiclete. Fabiana incentiva Vivi a usar roupas ousadas. Amadeu cuida de Gilda. Márcio tenta se reconciliar com Silvia. Maria da Paz pergunta por Amadeu para Márcio. Ademir sente uma forte dor no peito. Evelina decide ir para São Paulo com Chiclete. Camilo e Vivi descobrem que Fabiana tentou colocar um contra o outro. Jô pede para Régis consolar Maria da Paz. Fabiana se aconselha com Rock. Régis se penaliza com o sofrimento de Maria da Paz e os dois se beijam. Vivi demite Fabiana, que decide mostrar seu amuleto antes de ir embora.

SBT

As aventuras de Poliana

Arlete fica irritada ao descobrir que Vini doou seu presente de casamento ao bazar. Vini e Jeff tentam descobrir quem foi o responsável pelo pagamento da reforma da casa de Arlete. Helô vai jantar na casa de Ruth, e a diretora está convicta de que Bento é mesmo seu sobrinho. Pendleton descobre que Marcelo esteve na O11O para falar com Roger. Débora vê a foto que Iuri postou durante o jantar na casa de Marcelo, e tem um ataque de fúria. Rato acha que Jeff e Vini o denunciaram para polícia e os confronta.

Cúmplices de um resgate

Helena conta para Pedro que recebeu um convite de trabalho para ser veterinária fixa no haras. Pedro não reage bem, embora diga que não ache que isso seria uma traição por parte dela. Mateus, Dóris e Téo entram numa casa abandonada para buscar pistas do paradeiro de Manuela. Omar e Priscila os assustam como se fossem assombrações. Os cúmplices conseguem pular o muro da mansão de Regina e entram no porão onde está Manuela pela passagem secreta.

RECORD

Topíssima

Beca diz para Maria Flor que o namoro com Mão de Vaca é falso. O rapaz percebe que a voz da gaúcha é de Maria Flor. Gabriela fala do comportamento estranho de Vitor. Lara questiona Carlos sobre o recado enviado. Rafael estranha ao saber que Vitor estava com Gabriela. Lara disfarça o ciúme por Carlos. Rafael e Vitor brigam. Graça sai de baixo da cama de Mão de Vaca. Edevaldo conta para André que não recuperou o diário. Antonio se desculpa com Sophia e lhe mostra o diário. Ela fica surpresa.

Jezabel

Sidônio propõe que Joana fuja do palácio. Joana com receio, fica pensativa. Obadias procura por Joana no palácio e não a encontra. Phineas acoberta a fuga de Sidônio e Joana do palácio. Eliseu e mais profetas sobrem o Monte Carmelo para orar ao Senhor. Barzilai, Emanuel, Micaías e Raquel chorando copiosamente. Elias está na fachada da casa de Queila, ouve uma voz dizendo que enviará chuva sobre a terra. Elias abre um largo sorriso e olha para o céu.