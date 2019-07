Resumo das novelas do dia 18 de julho de 2019

João é inocentado da morte de Nicole

Em “Verão 90”, Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro para dona Odélia desaparecer. Vanessa explica a Jerônimo que a sentença de João foi anulada. João mostra para Janaína a foto de Jerônimo com Galdino como prova de que os dois se conheciam. Jerônimo e Vanessa se abrigam no esconderijo de Galdino. Lidiane prepara um vídeo surpresa em homenagem a Manu e João. Lidiane tenta aproximar Jofre e Mercedes. Giovana comunica a João que ele foi inocentado. Manu e João se abraçam emocionados e comemoram a decisão da justiça.

Malhação

Marquinhos e Rafael se revoltam contra o vídeo de Jaqueline. Lígia diz a Joaquim que Nina receberá alta do hospital. Karina pensa em declarar Milena como incapaz, na intenção de proteger a filha. Um carro segue Jaqueline. Filipe afirma que não desistirá de Rita e a beija. Anjinha comenta com Cléber sua preocupação com as consequências das atitudes de Jaqueline. Rita garante a Filipe que só pode ser sua amiga. Filipe declara a Beto sua paixão por Rita.

Órfãos da terra

Fauze revela a Dalila que a viu na cena do crime. Laila e Camila levam Lurdes até a Polícia. Zuleika sofre ao ver a dedicatória que Péricles escreveu no verso da foto dada para Almeidinha. Elias pede que Missade tente falar com Salma. Dalila manipula Fauze. Omar beija Eva. Ester e Latifa fingem passar mal para que Abner faça os serviços domésticos. Missade vai ao Instituto com Raduan, Artur e Aline, e consegue se comunicar com Salma. Lurdes denuncia Robson, que é preso no aeroporto. Aline é carinhosa com Salma e Caetano se preocupa. Fauze decide se aliar a Dalila. Laila e Jamil sofrem por terem que ficar afastados. Cibele, Benjamim e Camila se surpreendem ao ver Dalila na delegacia com Fauze. Fauze garante a Almeidinha que viu Robson atirar em Paul.

A dona do pedaço

Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão para a filha. Chiclete conta a Evelina que deixará de ser matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Agno apresenta a nova sócia da construtora e Otávio se irrita ao ver Fabiana. Agno convence Otávio sobre a suposta herança de Fabiana. Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Agno anuncia que quer se separar de Lyris e pede que Cássia decida com qual dos dois quer morar. Maria da Paz flagra Régis no quarto de Josiane.

SBT

As aventuras de Poliana

Sophie se apresenta com sua banda “Abandonadas no Altar” na padaria de Durval. Verônica pede a Roger que o apoio da O11O nos projetos do CLP. Para fazer ciúmes em Marcelo e Luisa, Débora e Afonso tentam chamar a atenção do casal. Poliana prepara um jantar especial para que seus amigos Bento e João façam as pazes.

Cúmplices de um resgate

Felipe e Joaquim levam Isabela para o porão. Quando tentam sair, veem Sandro descansando em uma das saídas. Regina conta sua descoberta para Geraldo e pede que ele se aproxime do casal. Os portões da mansão se fecham e, como só Regina tem a senha, os garotos têm de passar a noite lá. Felipe e Joaquim vão parar na cozinha e decidem comer alguma coisa. Eles escutam um barulho e se escondem.

RECORD

Topíssima

Vitor tenta se livrar do chip de celular dado por Edison. Sophia conta para Antonio sobre a existência de sua irmã. Bruno escuta a conversa, escondido. Angélica flagra Paulo Roberto beijando Yasmin. O reitor pede que ela não conte nada a ninguém. Lara procura Carlos e conta que o traiu no passado e teve uma filha fruto desta traição. Ele fica chocado. Pedro pede para jantar com Dagoberto, que desconfia. O policial conta para Paulo Roberto que Jandira morreu após um aborto mal feito. André vai até a casa de Madalena e avisa que já sabe como a menina morreu.

Jezabel

Jezabel pede perdão à Queila e todos ficam desconfiados. Jezabel pede para Dido se aproximar e diz que tem mais um comunicado. Jezabel oferece Dido como serva para o casal Barzilai e Queila. Jezabel fala com Tadeu na cozinha do palácio sobre a possibilidade do filho que ela está esperando ser dele. Os dois se aproximam quase se beijando quando Hannah aparece.