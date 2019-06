Resumo das novelas do dia 05 de junho de 2019

Jamil se joga na frente de um carro para salvar Raduan

Em “Órfãos da terra”, Laila se desespera ao saber do sumiço de Raduan. Dalila/Basma se incomoda com o sofrimento de Jamil e indica um possível paradeiro de Raduan. Valéria garante que convencerá Norberto a aceitar seus termos para o casamento. Jamil se joga na frente de um carro para salvar Raduan, e Dalila/Basma se desespera. Bóris inventa uma desculpa quando Sara o flagra com sua agenda na mão. Ali estranha quando Mamede e Latifa decidem aceitar seu casamento com Sara. Bruno encontra Norberto em sua casa. Paul questiona Dalila sobre seus sentimentos por Jamil.

Malhação

Serginho discute com Camelo. Vânia confronta Karina. Anjinha esconde Cléber quando Marco aparece. Rita pede ajuda ao gerente da loja que trabalha. Sai o resultado do simulado, e Camelo se preocupa com Raíssa. Lara tenta subornar Rita. Jaqueline se irrita ao saber da visita de Karina. Peixoto vê Anjinha no Baixadas e alerta Marco. Carla e Rita estranham que Raíssa não queira tocar violão. Lara comenta com Lígia e Joaquim que Filipe ainda pensa em Rita. Max e Regina não se conformam com o suposto namoro de Rita e Guga. Margarida acaba com a discussão entre Serginho e Camelo. Rita começa no colégio, e explica para Neide que precisa ter horários diferentes na escola. Martinha disfarça a irritação com o descaso de Filipe. Lara procura o gerente da loja em que Rita trabalha.

Verão 90

Manu e Kika não aceitam a imposição de Mercedes de permanecer no programa sem João. Mercedes comunica que o No Fusca com Manu será tirado do ar. Jerônimo planeja convencer Dandara a investir na carreira internacional para o caminho ficar livre para Vanessa. João conversa com Lidiane. Candé é solto. Quinzão aceita participar de um concurso de dança com Lidiane. Manu diz a João que vai entrevistá-lo em seu último programa na PopTV. Galdino fica apreensivo ao encontrar Jerônimo no hotel de Vanessa.

A dona do pedaço

Maria e Amadeu se amam. Virgínia estranha sua conexão com Fabiana. Virgínia exige que Otávio se afaste de Edilene. Fabiana vai para casa com Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio. Josiane se preocupa quando Amadeu avisa que irá morar com Maria. Marlene se insinua para Antero. Josiane conta para Régis sobre Amadeu. Edilene questiona Otávio sobre um filho. Gilda revela a Amadeu sobre seu estado de saúde.

SBT

As aventuras de Poliana

Os bandidos que perseguiram João entram na escola. João derruba Bento na correria. Ruth diz a Helô que pretende fazer teste de DNA para saber se Bento é seu sobrinho. Celso encontra os invasores do colégio. Raquel questiona Mirela sobre seus sentimentos por Luca. Bento vai à diretoria da escola e diz que João o derrubou de propósito. Vini separa alguns itens de casa para doação e acaba pegando o presente de casamento de seus pais.

Cúmplices de um resgate

Regina inventa que Damião foi mandado embora e Marina tirou férias. A professora Flavia deixa Omar até mais tarde na escola e escreve um bilhete para o pai dele, Joel, contando o que aconteceu. Luis conversa com Mateus para acalmá-lo. Raul liga para Regina e pede para falar com Isabela. Manuela inventa que está tudo bem para obedecer Regina. Safira inventa várias tarefas para manter Rebeca fora da On-Enterprise. Marina diz para Geraldo e Regina que se algo acontecer com ela, as pessoas que ela avisou irão desfazer tudo.

RECORD

Topíssima

Madalena fica surpresa ao saber que a megera é mãe de Sophia. Pedro estranha ao ouvir Jandira dizer que está namorando Rafael. André acusa Antonio e Sophia pelo ataque. Zeca descobre que sua casa foi invadida e desconfia da própria filha, Jandira. Sophia aceita se apresentar à polícia. André chega até o hotel. Ele dá voz de prisão a Sophia e Antonio.

Jezabel

Jezabel sugere a Acabe que seja feito um sacrifício com uma criança para que extermine a seca na cidade. Acabe pergunta qual criança e Jezabel responde que seja a filha de Baltazar. Acabe fica chocado. Hannibal fica pasmo com a ordem de Jezabel de sacrificar Chaya. Elias chega cansado, com sede e com fome a pequena vila de Sarepta. Elias pede água a uma mulher que está de costas. A mulher se vira e é Queila que está diante de Elias.