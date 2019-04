Resumo das novelas dias 16 de abril de 2019

Dalila inventa uma mentira sobre Jamil para Aziz

Em “Órfãos da terra”, Laila conta sobre sua gravidez para Jamil, antes que ele possa revelar a verdade sobre sua vida. Aziz manda Youssef levar Laila e Jamil a seu encontro. Bóris avisa à família do convite de Ester. Ester manda Bruno sair de sua casa durante o jantar. Sara se diverte ao ver o estado de Abner. Bruno não aceita a ajuda financeira de Tereza. Santinha suborna Camila e conta o que descobriu sobre Laila. Ester obriga Abner a fazer um pedido para Bóris. Dalila inventa uma mentira sobre Jamil para Aziz. Camila manipula Benjamin para se vingar de Laila.

Malhação: Toda Forma de Amar

Lígia e Joaquim passeiam com os filhos, Filipe e Nina, que foi adotada pelo casal. Rita se despede do pai e recebe os pêsames na igreja. Rita descobre que sua filha não morreu. Thiago não gosta de ver Raíssa perto de Camelo. Anjinha vence a partida de futebol. Marco Rodrigo conversa com Anjinha e se surpreende com a determinação da filha. Rita exige que Isaura conte tudo o que sabe sobre sua filha. Jaqueline confessa a Madureira que descobriu uma maneira de conhecer seu pai. Joaquim e Lígia comemoram o aniversário de Nina. Rita afirma a Tadeu que encontrará sua filha.

Verão 90

Jerônimo coloca Dandara e Ticiano no lugar de Vanessa, para testar a imagem do casal. Álamo passa mal com a empadinha sabotada que Galdino levou para Manu e cancela o encontro com Vanessa. Mercedes fica irritada ao ver que o restaurante de Janaína foi elogiado na coluna de Vinícius.Vanessa fica furiosa quando Jerônimo avisa que Dandara e Ticiano irão substituí-la no Disque PopTV. Madá prevê o sucesso de Manu ao olhar para a mandala de sua loja. Herculano aprova o resultado do teste de Manu, que é observada de longe por João.

O sétimo guardião

Sampaio leva Murilo para a delegacia. Júnior não gosta quando Valentina pede para Luz ficar sozinha com seu filho. Gabriel segura a mão de Luz, que se assusta. Rivalda manipula Nicolau para viajar com Diana e Walid para o exterior. Murilo disfarça a preocupação quando Sampaio diz que convocará Judith para depor. Sóstenes estranha o nervosismo de Luz ao falar sobre Gabriel. Ondina se embriaga e comenta sobre sua filha com Adamastor. Luz sonha com Léon, e ajuda Gabriel a despertar do coma.

SBT

As aventuras de Poliana

Fernanda revela a Durval que não reservou hotel e que prefere dormir na casa dele. Durval não gosta da situação. Mirela confronta Luca ao dizer que ele sempre a esnobou. Vini questiona à família de Jeff sobre o passado de Lindomar e eles disfarçam. Fernanda diz à Raquel e à Lorena que voltou para ficar. Jeff tenta desvendar a voz do pen drive. Verônica visita Gui na casa de Marcelo e implora para que ele volte. Jeff e Ciro notam que as vozes de Pendleton e de Otto, com o efeito, ficaram idênticas. Claudia diz a Joana que está insegura com a volta de Fernanda. Roger recebe Fernanda para uma consultoria. Branca pede vários favores à Nanci. Gleyce atende uma ligação e diz que algo ruim aconteceu com Marlos.

Cúmplices de um resgate

Regina pede a Priscila para se aproximar mais de Isabela. Priscila se encontra com Frederico, o personal stylist que ela contratou. Isabela entra no túnel secreto e é surpreendida ao ver que a saída fica na casa da piscina, onde os capangas de Geraldo dormem.

RECORD

Jesus

Os soldados romanos não encontram os apóstolos no esconderijo. Lázaro e Tiago Justo se esforçam para esconder o disfarce. Sula implica com Mirina. Yoná confessa sentir falta de Jesus. Mateus explica a Cornélius como fugiram. Tiago Justo descobre que Deborah está grávida e se emociona. Cláudia revela que sentirá falta de Cassandra. Pilatos ameaça Petronius. Tadeu fala de seu amor por Helena. Livona percebe que Caifás está gostando de seus serviços e fica satisfeita. Lázaro e Susana se declaram. Marta revela seu amor por Malco. Pedro e os apóstolos saem para pescar, mas se decepcionam com a falta de peixes. Os apóstolos veem Jesus durante a pesca, porém não O reconhecem. Milagrosamente, eles pescam muitos peixes.