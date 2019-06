Resumo das novelas de 22 a 29 de junho de 2019

Chiclete se apaixona por Vivi

Em “A dona do pedaço”, Régis ganha no jogo novamente. Tonho e Lyris não percebem que estão sendo filmados. Rock e Fabiana seguem Agno novamente. Sabrina se recusa a entrar no carro de Otávio. Antero e Marlene passam a noite juntos. Fabiana explica para Silvia o esquema sobre as aulas de inglês. Vivi e Chiclete se beijam. Maria da Paz e Régis se amam.

Órfãos da terra

Sábado, 22 de junho: Letícia descobre que a pessoa que denunciou Faruq não esteve no hospital. Camila flagra Miguel e Robson juntos. Miguel avisa a Jamil que conseguiu o dinheiro para pagar os fornecedores.Bruno desconfia de que Dalila/Basma tenha alguma relação com Dalila Abdallah.

Segunda-feira, 24 de junho: Camila ouve Miguel combinar com Paul de ir ao cassino. Jamil se culpa por não conseguir esquecer o beijo que recebeu de Dalila/Basma. Almeidinha e Tomás recebem uma denúncia sobre o cassino clandestino e se surpreendem ao ver o local.

Terça-feira, 25 de junho: Davi se declara para Cibele. Paul instrui Robson a coagir Miguel e lhe cobrar o empréstimo. Sara e Ali voltam de lua de mel e se surpreendem com as notícias sobre Omar. Jamil é frio ao falar com Dalila/Basma, que fica furiosa.

Quarta-feira, 26 de junho: Cibele, Bruno e Benjamin acreditam que Dalila, Paul e Basma sejam amigos. Miguel se desespera por não encontrar dinheiro na loja. Paul estranha o comportamento de Dalila. Dalila beija Paul, mas pensa em Jamil.

Quinta-feira, 27 de junho: Fauze, Robson e os capangas fogem com a chegada da polícia. Laila conta para Jamil sobre as suspeitas de Bruno, Benjamin e Cibele. Paul faz exigências para emprestar dinheiro a Miguel. Jamil desconfia que Miguel esteja com dívidas de jogo. Laila teme pela segurança de Raduan.

Sexta-feira, 28 de junho: Miguel aceita as exigências de Paul e pega o dinheiro com o vilão. Miguel entrega o dinheiro a Robson e resgata o menino. Bruno se declara para Marie. Paul entrega as promissórias assinadas por Miguel para Dalila.

Sábado, 29 de junho: Jamil pede para Dalila/Basma conversar com Paul sobre a dívida de Miguel. Laila estranha o sumiço de Jamil. Dalila/Basma se oferece para pagar a dívida de Miguel, desde que Jamil assuma a mesma, assinando um contrato.

Verão 90

Sábado, 22 de junho: Filipa fica agoniada ao saber que Janice deu a galinha de barro para Catraca. Janice comenta com Otoniel que não confia em Filipa. Mercedes fica abalada ao ler no jornal uma nota sobre Quinzão e Lidiane.

Segunda-feira, 24 de junho: Madá se recusa a vender a galinha de barro para Filipa. Lidiane não aceita o dinheiro que Mercedes lhe oferece para deixar Quinzão. Jerônimo apresenta Galdino para Murilo e diz que ele agora será Andreas Moratti, um investidor italiano.

Terça-feira, 25 de junho: Quinzão lembra ao filho todas as maldades de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika para fazer uma surpresa para João. Lidiane decide fazer uma cirurgia plástica. Vanessa ganha um anel de Quinzinho.

Quarta-feira, 26 de junho: Mercedes fica encantada por Andreas. Filipa inventa para Larissa que está doente e precisa das joias que estão escondidas na galinha de barro para fazer uma cirurgia cardíaca. Andreas dá o quadro que arrematou no leilão para Mercedes.

Quinta-feira, 27 de junho: Vanessa se incomoda com a troca de olhares entre Quinzinho e Dandara. Filipa não aceita o conselho de Larissa para entregar as joias à Polícia e pede à filha que negocie a venda das mesmas. Madá comenta com Dirce que teve um pressentimento ruim com Larissa.

Sexta-feira, 28 de junho: Quinzinho decide seguir com o divórcio, quando Dandara afirma que não abrirá mão da carreira. Katiely faz uma proposta romântica a Candé. Andreas beija Mercedes.

Sábado, 29 de junho: João resolve guardar a gravação de Nicole e aceita a sugestão de dormir na casa de Moana para se proteger da chuva. Manu estranha ao perceber que João não dormiu em casa. Manu flagra João na casa de Moana.

A dona do pedaço

Sábado, 22 de junho: Maria da Paz e Amadeu brigam. Vivi fica lisonjeada com os elogios que recebe de Chiclete e ele conhece Kim. Camilo estranha o comportamento de Vivi. Chiclete fala sobre Vivi para Adão. Jô incentiva Maria da Paz a esquecer Amadeu.

Segunda-feira, 24 de junho: Camilo flagra Chiclete e Vivi próximos e fica desconfiado. Fabiana planeja ganhar dinheiro com o segredo de Agno. Régis vai com Maria da Paz para o jantar e Gladys se surpreende.

Terça-feira, 25 de junho: Gladys tenta humilhar Maria da Paz. Maria da Paz insiste para que Britney conte a verdade sobre ela para Abel. Sabrina se recusa a sair com Otávio. Chiclete tenta atirar em Kim, que é salva por Márcio.

Quarta-feira, 26 de junho: Vivi afirma a Chiclete que não vai mais ficar com ele. Vivi revela a Fabiana que esteve com Chiclete. Agno pede a ajuda de Fabiana para dar um golpe em Otávio.

Quinta-feira, 27 de junho: Vivi tenta se desculpar, mas Maria da Paz vai embora. Vivi afirma a Camilo que vai contar para Maria da Paz que Régis é interesseiro. Jô ajuda Régis a roubar Maria da Paz. Jenifer descobre que o cofre foi roubado.

Sexta-feira, 28 de junho: Maria da Paz aceita se casar com Régis. Jenifer avisa do roubo na confeitaria. Camilo sugere que Maria da Paz demita Jenifer. Evelina pega a arma que deu para Maria da Paz. Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva.

Sábado, 29 de junho: Vivi e Maria da Paz não conseguem se entender. Amadeu Vivi e Chiclete vão para um motel. Fabiana avisa Agno que Otávio está saindo com Sabrina. Jô diz que Régis precisa tirar de Maria da Paz todo o dinheiro que eles precisam.