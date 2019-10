Resumo das novelas de 19 a 26 de outubro

Mário avisa que fará teste de paternidade do filho de Nana

Nesta semana em “Bom sucesso”, a novela vai ficar quente. Mário avisa a Marcos que pode ser o pai do filho de Nana. Nana deixa clara a Mário sua decisão de manter o casamento com Diogo. Mário avisa a Nana que fará um teste de DNA para confirmar a paternidade do filho que ela espera, quando Diogo entra na sala.

Éramos seis

Sábado, 19 de outubro

Lola tenta salvar o que pode, mas Isabel desiste de sua festa. Shirley se incomoda com os comentários de Afonso. Lola coloca os filhos para dormir. Almeida empresta dinheiro para Júlio. Carlos e Alfredo reclamam de Marlene. Lola, Júlio e os filhos chegam à praia.

Segunda-feira, 21 de outubro

A família de Lola se diverte na praia. Júlio questiona Assad sobre a sociedade. Inês furta as cartas de Shirley. Júlio fala para Lola pedir o dinheiro que eles precisam para Emília. Almeida decide revelar a verdade para Clotilde.

Terça-feira, 22 de outubro

Almeida revela que é casado, e Clotilde se desespera. Júlio convence Lola a falar com Emília. Inês lê as cartas de Shirley. Almeida tenta falar com Clotilde. Júlio reage descrente quando Lola mostra o bilhete de loteria que comprou.

Quarta-feira, 23 de outubro

Júlio discute com Lola, e Marlene se preocupa quando ouve o filho sair. Almeida se entristece quando Clotilde o manda embora. Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Olga passa mal, e Zeca se preocupa.

Quinta-feira, 24 de outubro

João tenta convencer Afonso a aceitar que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar com Inês. Júlio informa a Assad que não será seu sócio. Clotilde se surpreende com a chegada de Almeida.

Sexta-feira, 25 de outubro

Dona Maria descobre que Olga está grávida e avisa a Lola. Júlio incentiva Almeida a continuar cortejando Clotilde. Lola e os filhos chegam a Itapetininga. Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João, que a esconde.

Sábado, 26 de outubro

Inês escreve mais uma carta para Afonso e Carlos. Lola e Clotilde ajudam Olga a se arrumar para o casamento. Shirley descobre que João esconde as cartas que Inês escreveu para Afonso. Olga desmaia quando Zeca a vê vestida de noiva.

Bom Sucesso

Sábado, 19 de outubro

Diogo finge um mal-estar para impedir que alguém tome o chá envenenado. Gisele ameaça se afastar de Diogo. Paloma não diz a Marcos que seu noivado com Ramon terminou. Diogo conta à família que Nana está grávida.

Segunda-feira, 21 de outubro

Nana tira satisfação com Paloma, achando que a costureira contou a Diogo sobre a gravidez. Gisele insinua a Diogo que ele é estéril. Alberto convida Paloma e a família para passar o Réveillon na mansão. Marcos fica sabendo que Paloma e Ramon não estão mais juntos.

Terça-feira, 22 de outubro

Gisele surpreende Diogo ao aparecer com Yuri na festa de Réveillon da mansão. Francisca encontra Ramon na festa de Ano Novo da Unidos do Bom Sucesso. Mário e Silvana se beijam. Marcos abraça Paloma na chegada do Ano Novo e os dois acabam caindo na piscina.

Quarta-feira, 23 de outubro

Alberto se diverte quando todos os convidados resolvem mergulhar na piscina com Marcos e Paloma. Yuri flagra Gisele beijando Diogo e se decepciona com a moça. William anuncia a Gisele que revelará a Nana quem é Diogo.

Quinta-feira, 24 de outubro

Gisele implora para que William não conte nada a Nana, com medo de perder o emprego. Gabriela deixa escapar a Ramon sobre Paloma e Marcos. Natasha pede a Marcos para levá-la à barraca da Lulu. Paloma vê Ramon dançando com Francisca.

Sexta-feira, 25 de outubro

Nana e Diogo flagram Mário e Silvana se beijando. Nana revela a Diogo que existe uma chance de Mário ser o pai de seu filho. Ramon decide fazer aula de dança com Francisca. Natasha revela a Paloma que Marcos está apaixonado por ela.

Sábado, 26 de outubro

Paloma é hostil com Natasha. Lulu incentiva Paloma a ficar com Marcos. Mário avisa a Nana que fará um teste de DNA para confirmar a paternidade do filho que ela espera, quando Diogo entra na sala.

A dona do pedaço

Sábado, 19 de outubro

Maria da Paz teme que Jô seja culpada pelos crimes de que Régis está sendo acusado. Camilo tenta invadir o quarto de Vivi. Cornélia culpa Zé Hélio pelo fracasso de sua festa. Antero avisa a Gladys da prisão de Régis.

Segunda-feira, 21 de outubro

Evelina sugere que Jô deixe o país com Téo. Adriano e Lygia insistem em vender os suplementos alimentares para Beatriz. Otávio presenteia Sabrina com o flat em que mora. Márcio flagra Kim com Paixão. Maria da Paz é prejudicada por concorrente durante o Best Cake.

Terça-feira, 22 de outubro

Fabiana procura concorrente de Maria da Paz para prejudicar a empresária. Rock dispensa Abdias e pede a ajuda de Agno. Joana conta a Maria da Paz que Matilde mencionou seu nome novamente. Rock promete a Téo que descobrirá a chantagem de Fabiana a Jô.

Quarta-feira, 23 de outubro

Fabiana pensa em chantagear Jô. Beatriz descobre sobre a armação de Otávio e Linda para afastá-la de Zé Hélio. Abel pede Britney em casamento. Jô aciona Rael para conseguir o celular de Fabiana. Maria da Paz recebe uma intimação para depor na delegacia.

Quinta-feira, 24 de outubro

Maria da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé Hélio alerta Téo sobre Jô. Sílvia propõe dar aulas particulares a Merlin. Rock e Paixão iniciam sua luta. Zé Hélio consegue pegar o celular de Fabiana durante a festa de Rock. Vivi critica o bolo feito por Maria da Paz.

Sexta-feira, 25 de outubro

Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz. Leandro reconhece Rael trabalhando como copeiro na festa de Rock. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca o celular da moça. Rock se declara para Joana. Rael assalta Téo.

Sábado, 26 de outubro

Rael foge com a câmera de Téo e Jô finge espanto com a notícia do assalto. William presenteia Jô com uma identidade falsa. Vivi ameaça Camilo, que se enfurece com a esposa. Amadeu beija Maria da Paz. Fabiana demite Abel. Téo descobre que Jô matou Jardel.