Resumo das novelas de 17 a 24 de agosto de 2019

Maria da Paz comete loucura e é presa após flagrar Régis e Jô juntos

Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, Maria da Paz (Juliana Paes) vai viver uma espécie de inferno astral. Tudo começará quando a empresária flagrar Josiane (Agatha Moreira) na cama com Régis (Reynaldo Gianecchini). Em uma sequência de tirar o fôlego, a boleira irá perder a cabeça, vai dar um tiro no marido e acabará atrás das grades. Pensa que acabou? Nada disso! Nossa protagonista, finalmente, descobrirá que a filha não vale nada. E isso será da pior forma possível.

Órfãos da terra

Sábado, 17 de agosto

Laila confronta Fernando, que confessa ter adulterado o exame de DNA do bebê de Dalila. Um informante da polícia alerta Gabriel sobre a possível libertação de Almeidinha. Bruno e Marie se amam. Letícia e Benjamin pensam um no outro. Souza anuncia a libertade de Almeidinha.

Segunda-feira, 19 de agosto

Dalila expulsa Jamil e Laila de sua casa. Gabriel se preocupa com o comportamento de Dalila. Laila mostra a gravação do biomédico Fernando para Almeidinha. Almeidinha reassume seu lugar na delegacia.

Terça-feira, 20 de agosto

Dalila nega a acusação de Almeidinha e deixa a delegacia. Gabriel manda Fernando fugir da cidade Latifa fica nervosa com a marcação de sua entrevista com o Rabino. Helena termina seu romance com Elias, que vai atrás de Missade. Almeidinha interroga Fernando.

Quarta-feira, 21 de agosto

Fernando denuncia Dalila e Gabriel para Almeidinha. Valéria chama Camila para fugir com ela. Gabriel foge do país. Elias pede para reatar com Missade. Fauze se preocupa com Dalila. Jamil lembra da suposta noite de amor que teve com a vilã. Robson atira contra Dalila.

Quinta-feira, 22 de agosto

Jamil garante para Laila que não dormiu com Dalila. Dalila é levada às pressas para o hospital. Fauze pede que Jamil avise a Rania sobre o estado de Dalila. Robson garante a Almeidinha que não matou Paul.

Sexta-feira, 23 de agosto

Fairouz e Rania se conhecem. Martin esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata um cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara anuncia sua gravidez. Elias se irrita ao ver Padre Zoran com Missade. Dalila desperta do coma.

Sábado, 24 de agosto

Fairouz e Rania comemoram a melhora de Dalila. Padre Zoran reage ao saber que Missade não quis reatar com Elias. Ali e Muna descobrem que Mamede está com o mal de Alzheimer. Dalila se enfurece ao ver Jamil, Laila e Raduan brincando no parque.

Bom sucesso

Sábado, 17 de agosto

Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon. Nana diz ao pai que ele não está em condições de decidir sobre a própria vida. Francisca vê Waguinho na companhia de bandidos e reconhece o microscópio da escola com ele. Ramon se depara com Francisca no meio dos bandidos.

Segunda-feira, 19 de agosto

Waguinho avisa a Francisca que não quer sua ajuda. Paloma demonstra a Alberto seu interesse em conhecer a editora. Pablo percebe que Silvana está apaixonada por Marcos. Silvana causa constrangimento ao invadir a sala da diretoria onde estão Alberto e Paloma.

Terça-feira, 20 de agosto

Alberto conta a Silvana que foi Paloma quem o convenceu a publicar as memórias da atriz. Diogo troca as pílulas anticoncepcionais de Nana. Diogo conta a Alberto que Paloma e Marcos já se conheciam. Alberto flagra Paloma e Marcos conversando, e deduz que eles são amantes.

Quarta-feira, 21 de agosto

Paloma garante a Alberto que não está com Marcos. Alberto passa mal. Paloma se recrimina por pensar em Marcos. Paloma fica constrangida quando Marcos comenta detalhes de seu encontro em Búzios, para que Alberto ouça.

Quinta-feira, 22 de agosto

Diogo deixa o dinheiro de Alberto em cima da mesa e forja para que ele sejam encontrado na bolsa de Paloma. Sofia encontra o dinheiro na bolsa de Paloma, e as duas deduzem que se trata de uma armação contra a costureira. Nana pergunta a Paloma sobre o dinheiro.

Sexta-feira, 23 de agosto

Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar uma passagem para visitar o pai. Alberto faz Nana pedir desculpas a Paloma. Diogo avisa a Nana que Sofia acobertou Paloma, mas não tem como provar. Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no Cacique de Ramos.

Sábado, 24 de agosto

Nana acusa Paloma pela queda de Alberto na piscina. Nana autoriza Diogo a afastar Paloma de sua vida de qualquer maneira. Alice trata Francisca com hostilidade. Patrick e Vicente resolvem se unir para Gabriela voltar ao time.

A dona do pedaço

Sábado, 17 de agosto

Téo passa mal e não consegue revelar a verdade sobre Jô para Maria da Paz. Sabrina se oferece para ser assistente de Vivi. Gilda descobre que continua doente e Amadeu afirma que ficará ao lado da esposa. Maria da Paz flagra Jô e Régis juntos.

Segunda-feira, 19 de agosto

Maria da Paz atira contra Régis. Os paramédicos socorrem Régis e Camilo prende Maria da Paz. Jô se preocupa com o estado de Régis. Jô confessa a Gladys e Lyris que tem um romance com Régis. Gladys e Agno se impressionam com a frieza de Jô.

Terça-feira, 20 de agosto

Amadeu informa a Maria que Régis está fora de perigo. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com Régis. Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.

Quarta-feira, 21 de agosto

Maria da Paz afirma que irá recuperar sua fábrica. Régis desperta e chama por Maria da Paz. Um policial descobre uma pista sobre o assassinato de Lucas, e Camilo comemora. Maria da Paz pede perdão a Rock. Otávio descobre que Vivi contratou Sabrina.

Quinta-feira, 22 de agosto

Abel briga com Britney. Maria da Paz lamenta que Antero não a reconheça. Maria e Amadeu lamentam não encontrar o documento na casa de Antero. Jô se recusa a ficar na fábrica trabalhando. Fabiana arma para que Vivi flagre Otávio com Sabrina. Rael chantageia Jô.

Sexta-feira, 23 de agosto

Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta com Maria da Paz que sabe onde pode estar seu documento. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta a mãe. Marlene e Evelina tentam confortar Maria da Paz. Rock sugere se unir a Téo para se vingar de Jô.

Sábado, 24 de agosto

Linda aconselha Maria da Paz sobre Jô. Gladys pede que Jô pague a conta de Régis no hospital. Chiclete confirma que Leandro pegou uma pasta de Antero por engano e avisa Maria da Paz. Jô exige que Márcio venda duas confeitarias. Chiclete revela a Vivi a verdade sobre seu passado.